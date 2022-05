KGF 2 moves towards 1200 crore club: യഷിന്‍റെ 'കെജിഎഫ്‌ 2' തിയേറ്ററുകളില്‍ ഗംഭീര പ്രദര്‍ശനം തുടരുകയാണ്. തിയേറ്ററുകളിലെത്തി ഒരു മാസം പിന്നിടുമ്പോഴും ബോക്‌സ്‌ഓഫിസ്‌ റെക്കോഡുകള്‍ തകര്‍ത്ത് മുന്നേറുകയാണ് ചിത്രം. 1000 കോടി ക്ലബ്ബില്‍ അനായാസം എത്തിച്ചേര്‍ന്ന 'കെജിഎഫ്‌ 2' ഇപ്പോള്‍ 1200 കോടി ക്ലബ്ബിലേക്ക്‌ അടുക്കുകയാണ്. ഏതാനും ദിവസങ്ങള്‍ക്കുള്ളില്‍ തന്നെ ചിത്രം ഈ റെക്കോഡ്‌ ഭേദിക്കുമെന്നാണ് കണക്കുകൂട്ടലുകള്‍.

Yash's film maintains pace: യഷിനെ കേന്ദ്രകഥാപാത്രമാക്കി പ്രശാന്ത്‌ നീല്‍ സംവിധാനം ചെയ്‌ത 'കെജിഎഫ്‌ 2' ഏപ്രില്‍ 14നാണ് തിയേറ്ററുകളിലെത്തിയത്‌. ദളപതി വിജയ്‌യുടെ 'ബീസ്‌റ്റി'നൊപ്പം ബോക്‌സ്‌ഓഫീസിലും ചിത്രം ഏറ്റുമുട്ടി. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ബോക്‌സ്‌ഓഫീസില്‍ 'കെജിഎഫി'ന് ആധിപത്യം നിലനിര്‍ത്താന്‍ കഴിഞ്ഞു.

KGF 2 collection: ലോകമെമ്പാടുമായി സിനിമ ഇതുവരെ നേടിയ കലക്ഷന്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട്‌ ട്രേഡ്‌ അനലിസ്‌റ്റ്‌ മനോബാല വിജയബാലന്‍ ട്വീറ്റ്‌ ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്‌. 1169.71 കോടി രൂപയാണ് 'കെജിഎഫ്‌ 2' ഇതുവരെ നേടിയതെന്ന്‌ മനോബാല വിജയബാലന്‍ ട്വീറ്റ്‌ ചെയ്‌തു. '720.31 കോടി രൂപയാണ് ആഗോള തലത്തില്‍ ആദ്യ വാരം ചിത്രം നേടിയത്‌. 223.51 കോടി രൂപ രണ്ടാം വാരവും, 140.55 കോടി രൂപ മൂന്നാം വാരവും ചിത്രം സ്വന്തമാക്കി.

KGF 2 maintains pace at box office: നാലാം വാരം ആദ്യ ദിനത്തില്‍ 11.46 കോടി രൂപയും, രണ്ടാം ദിനം 8.90 കോടിയും, മൂന്നാം ദിനം 24.65 കോടിയും, നാലാം ദിവം 25.42 കോടിയും, അഞ്ചാം ദിനം 8.07 കോടിയും, ആറാം ദിനം 6.84 കോടിയുമാണ് കെജിഎഫ്‌ 2 വാരിക്കൂട്ടിയത്‌. ആകെ 1169.71 കോടി രൂപയും. സ്വപ്‌ന യാത്ര തുടരുന്നു.' -മനോബാല വിജയബാലന്‍ കുറിച്ചു.

Movies which are performing well in UAE: ദുബായില്‍ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്‌ചവച്ച ചിത്രങ്ങളുടെ പട്ടികയിലും 'കെജിഎഫ്‌ 2' ഒന്നാം സ്ഥാനത്താണ്. ഇതിന്‍റെ പട്ടിക ട്രേഡ്‌ അനലിസ്‌റ്റ്‌ രമേഷ്‌ ബാല ട്വീറ്റ്‌ ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്‌. മെയ്‌ എട്ട്‌ വരെയുള്ള കണക്കുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ട്രേഡ്‌ അനലിസ്‌റ്റ്‌ പട്ടിക തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്‌.

KGF 2 as UAE top list: മെയ്‌ 8 വരെ ദുബായില്‍ 'കെജിഎഫ്‌ 2' സ്വന്തമാക്കിയത്‌ 3,221,057 ഡോളറാണ്. രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത്‌ പൃഥ്വിരാജിന്‍റെ 'ജന ഗണ മന' ആണ്. 985,611 ഡോളറാണ് യുഎഇയിലെ 'ജന ഗണ മന'യുടെ കലക്ഷന്‍. മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത്‌ 507,680 ഡോളറുമായി അജയ്‌ ദേവ്‌ഗണിന്‍റെ 'റണ്‍വേ 34' ആണ്. തൊട്ടുപിന്നാലെ 232,819 ഡോളറുമായി 'ഹീറോപാന്തി 2', 129,592 ഡോളറുമായി 'ജെഴ്‌സി', 90,300 ഡോളറുമായി 'ആചാര്യ', 31,235 ഡോളറുമായി 'മകള്‍' എന്നിങ്ങനെ പോകുന്നു.

All about KGF 2: സംവിധായകന്‍ പ്രശാന്ത്‌ നീല്‍ തന്നെയാണ്‌ 'കെജിഎഫ്‌ 2'ന്‍റെ കഥയും എഴുതിയിരിക്കുന്നത്‌. ഹോംബാലെ ഫിലിംസിന്‍റെ ബാനറില്‍ കിരഗന്ദൂര്‍ ആണ് സിനിമയുടെ നിര്‍മാണം... അധീര എന്ന വേഷം ചെയ്‌ത സഞ്ജയ്‌ ദത്ത്‌ ആണ് ചിത്രത്തില്‍ റോക്കി ഭായുടെ വില്ലനായെത്തിയത്‌. ശ്രീനിധി ഷെട്ടി, പ്രകാശ്‌ രാജ്‌, മാളവിക അവിനാഷ്‌, ശരണ്‍, ഈശ്വരി റാവു തുടങ്ങിയവരും ചിത്രത്തില്‍ അണിനിരന്നു.

