ഹൈദരാബാദ്: സോഷ്യൽ മീഡിയയില്‍ 'ആരാണ് നിങ്ങളുടെ ഗൈനാക്' എന്ന വ്യത്യസ്‌ത പോസ്റ്റ് പങ്കുവച്ച് സബ ആസാദ് (Who is your gynac Saba Azad cryptic post). താരം തന്‍റെ പുതിയ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം പോസ്റ്റിലൂടെ ആരാധകരെ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാക്കി. സബ എന്താണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് മനസിലാക്കാൻ ആരാധകർ കഠിനമായി ശ്രമിക്കുമ്പോൾ സൂപ്പർ സ്റ്റാർ ഹൃത്വിക് റോഷൻ പോസ്റ്റിന് ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്‌തു (Hrithik Roshan liked the post).