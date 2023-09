ദി ലീപിന്‍റേതായി (Dileep) ഏറ്റവും ഒടുവില്‍ തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്തിയ ചിത്രമാണ് 'വോയ്‌സ് ഓഫ് സത്യനാഥന്‍' (Voice of Sathyanathan). തിയേറ്ററുകളില്‍ പൊട്ടിച്ചിരി വിടര്‍ത്തിയ ചിത്രം ഇപ്പോള്‍ ഒടിടിയിലും സ്‌ട്രീമിങ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് (Voice of Sathyanathan on OTT release).

ജൂലൈ 28ന് തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്തിയ ചിത്രം ഇന്ന് (സെപ്‌റ്റംബര്‍ 21) മുതല്‍ മനോരമ മാക്‌സിലൂടെ ഒടിടി പ്ലാറ്റ്‌ഫോമില്‍ സ്‌ട്രീം ചെയ്യും (Voice of Sathyanathan on Manorama Max). ഇന്ത്യയില്‍ ഉള്ളവര്‍ക്ക് മാത്രമല്ല, ഇന്ത്യയ്‌ക്ക് പുറത്തുള്ള സിനിമ പ്രേമികള്‍ക്കും ചിത്രം കാണാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. സിംപ്ലി സൗത്ത് എന്ന ഒടിടി പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിലൂടെയാണ് ഇന്ത്യയ്‌ക്ക് പുറത്തുള്ളവര്‍ക്ക് 'വോയ്‌സ് ഓഫ് സത്യനാഥന്‍' കാണാനാവുക (Voice of Sathyanathan on Simply South).