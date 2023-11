വിഷ്‌ണു മഞ്ചുവിനെ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രമാക്കി മുകേഷ് കുമാർ സിംഗ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രം 'കണ്ണപ്പ'യുടെ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്റർ പുറത്തുവന്നു (Vishnu Manchu starrer Kannappa first look poster out). ഏറെ കൗതുകമുണർത്തുന്ന പോസ്റ്റർ ഏവരുടെയും ശ്രദ്ധയാകർഷിക്കുകയാണ്. പോസ്റ്ററിൽ യോദ്ധാവിന്‍റെ വേഷത്തിലാണ് വിഷ്‌ണു മഞ്ചു.