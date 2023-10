ഒരു സർവൈവൽ ത്രില്ലറായി (Action survival thriller movie) അണിയിച്ചൊരുക്കുന്ന ചിത്രത്തിന്‍റെ ഏറെ കൗതുകമുണർത്തുന്ന പോസ്റ്ററാണ് അണിയറ പ്രവർത്തകർ പുറത്ത് വിട്ടിരിക്കുന്നത് (Exit First Look Poster Out). തൊണ്ണൂറുകളാണ് സിനിമയുടെ പശ്‌ചാത്തലം. ഒരു മലയോര ഗ്രാമത്തിലെ ബംഗ്ലാവിൽ രാത്രി അകപ്പെട്ട് പോവുന്ന നാല് ചെറുപ്പക്കാരുടെ കഥയാണ് 'എക്‌സിറ്റ്' പറയുന്നത്. തീർത്തും സംഭാഷണമില്ലാതെയാണ് ഈ സിനിമ ഒരുങ്ങുന്നത്.