Vinayakan reacts on me too allegation: മീ ടു ആരോപണത്തില്‍ വീണ്ടും പൊട്ടിത്തെറിച്ച് നടന്‍ വിനായകന്‍. തനിക്കെതിരെ മീ ടു ആരോപണം ഉന്നയിക്കുന്നത് എന്തടിസ്ഥാനത്തിലാണെന്ന്‌ നടന്‍ വിനായകന്‍ മാധ്യമങ്ങളോട്‌ ചോദിച്ചു. ശാരീരികവും മാനസികവുമായ ഉപദ്രവത്തെയാണ് മീ ടു എന്ന് പറയുന്നതെന്നും നടന്‍ പറഞ്ഞു.

Vinayakan new statement about me too: 'ശാരീരികവും മാനസികവുമായ ഉപദ്രവത്തെയാണ് മീ ടു എന്ന് പറയുന്നത്‌. അത് വലിയ കുറ്റകൃത്യമാണ്. അതുവച്ച് തമാശ കളിക്കരുത്‌. ഞാന്‍ ആരേയും ആ രീതിയില്‍ ഉപദ്രവിച്ചിട്ടില്ല. എനിക്കുണ്ടായത് സ്‌ത്രീകളുമായുള്ള ശാരീരിക ബന്ധം.' -വിനായകന്‍ പറഞ്ഞു. വിനായകന്‍റെ ഏറ്റവും പുതിയ ചിത്രമായ 'പന്ത്രണ്ടി'ന്‍റെ പ്രമോഷന്‍റെ ഭാഗമായി നടത്തിയ വാര്‍ത്ത സമ്മേളനത്തിലായിരുന്നു മീ ടുവിനെ കുറിച്ചുള്ള വിനായകന്‍റെ പുതിയ പ്രസ്‌താവന.

നേരത്തെ 'ഒരുത്തീ' എന്ന സിനിയുടെ വാര്‍ത്ത സമ്മേളനത്തിനിടെ വിനായകന്‍ നടത്തിയ പരാമർശങ്ങൾ വലിയ ചർച്ചയായിരുന്നു. അന്ന് താന്‍ മോശം പരാമര്‍ശം നടത്തിയ മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തക ഇപ്പോള്‍ സ്ഥലത്തുണ്ടോ എന്ന് വിനായകന്‍ ആരാഞ്ഞു. തുടര്‍ന്ന് അന്നു പറഞ്ഞ കാര്യത്തില്‍ ചിലത് വിശദീകരിക്കാനുണ്ടെന്ന് നടന്‍ പറഞ്ഞു. മുമ്പ്‌ നടത്തിയ വാര്‍ത്ത സമ്മേളനത്തില്‍ മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകയോട്‌ മോശമായി പെരുമാറിയിട്ടില്ലെന്നും പെണ്‍കുട്ടിക്ക് വിഷമം തോന്നിയെങ്കില്‍ മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നുവെന്നും വിഷമം ഇല്ലെങ്കില്‍ മാപ്പ് പിന്‍വലിക്കുന്നുവെന്നും വിനായകന്‍ പറഞ്ഞു.

Vinayakan apologize for controversy statement: അതേസമയം മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകയ്‌ക്ക് എതിരെ നടത്തിയ പരാമര്‍ശത്തില്‍ വിനായകന്‍ നേരത്തെ ക്ഷമ ചോദിച്ചിരുന്നു. വിനായകന്‍റെ പരാമര്‍ശങ്ങള്‍ക്കെതിരെ രൂക്ഷമായ വിമര്‍ശനങ്ങള്‍ ഉയര്‍ന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലായിരുന്നു നടന്‍ ക്ഷമ പറയാന്‍ തയ്യാറായത്‌. അതേസമയം മീ ടുവിനെതിരെ നടത്തിയ പരാമര്‍ശത്തില്‍ വിനായകന്‍ ഖേദം പ്രകടിപ്പിക്കാന്‍ തയ്യാറായിരുന്നില്ല.

Panthrand teaser released: ദേവ്‌ മോഹന്‍, വിനായകന്‍, ഷൈന്‍ ടോം ചാക്കോ, ലാല്‍ തുടങ്ങിയവര്‍ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രങ്ങളായെത്തുന്ന ചിത്രമാണ് 'പന്ത്രണ്ട്‌'. പ്രേക്ഷകരില്‍ ആകാംക്ഷയും നിഗൂഢതയും നിറച്ച ചിത്രത്തിന്‍റെ ടീസര്‍ പുറത്തിറങ്ങിയിരുന്നു. ജൂണ്‍ 24നാണ് 'പന്ത്രണ്ട്‌' തിയേറ്ററുകളിലെത്തുക.

സോഹന്‍ സീനുലാല്‍, പ്രശാന്ത്‌ മുരളി, വിജയകുമാര്‍, വെട്ടുകിളി പ്രകാശ്‌, ജയകൃഷ്‌ണന്‍, ജെയിംസ്‌ ഏലിയ, വിനീത്‌ തട്ടില്‍, ഹരി, സുന്ദര പാണ്ഡ്യന്‍, വീണ നായര്‍, ശ്രിന്ദ, ശ്രീലത നമ്പൂതിരി തുടങ്ങിയവരും ചിത്രത്തില്‍ അണിനിരക്കും. സ്വരൂപ് ശോഭ ശങ്കര്‍ ആണ് ഛായാഗ്രഹണം. സ്‌കൈ പാസ്‌ എന്‍റര്‍ടെയ്‌ന്‍മെന്‍റിന്‍റെ ബാനറില്‍ വിക്‌ടര്‍ എബ്രഹാം ആണ് നിര്‍മാണം.

