പ്രശസ്‌ത സംവിധായിക മേഘ്‌ന ഗുല്‍സാര്‍ ആണ് സാം ബഹാദുര്‍ സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത് (Sam Bahadur directed by Meghna Gulzar). 'റാസി'ക്ക് ശേഷം മേഘ്‌ന ഗുല്‍സാറുമായി വിക്കി കൗശല്‍ വീണ്ടും ഒന്നിക്കുകയാണ് ഈ ചിത്രത്തിലൂടെ. യഥാർഥ സംഭവങ്ങളെ ആധാരമാക്കി ഒരുക്കുന്ന സാം ബഹാദുറിൽ സാം മനേക്‌ ഷാ ആയാണ് വിക്കി കൗശല്‍ വേഷമിടുന്നത് (Vicky Kaushal as Sam Manekshaw in Sam Bahadur).