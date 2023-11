പ്രി യ ചലച്ചിത്ര താരം ഉർവശിയുടെ നിർമാണത്തിൽ പുതിയ സിനിമ ഒരുങ്ങുന്നു. എവർസ്റ്റാർ ഇന്ത്യൻസിന്‍റെ ബാനറിൽ ഉർവശിയും ഫോസിൽ ഹോൾഡിംഗ്‌സും ചേർന്ന് നിർമിക്കുന്ന ചിത്രത്തിന്‍റെ ടൈറ്റിൽ പോസ്റ്റർ പുറത്തുവന്നു. എൽ. ജഗദമ്മ ഏഴാം ക്ലാസ് ബി സ്റ്റേറ്റ് ഫസ്റ്റ് എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത് ഉർവശിയുടെ ഭർത്താവായ ശിവാസ് (ശിവപ്രസാദ്) ആണ് (Urvashi’s husband turns director for L Jagadamma Ezhaam Class B State First).

'പട്ടാപ്പകൽ' സെക്കന്‍റ് ലുക്ക്‌ പോസ്റ്റർ പുറത്ത്: സാജിർ സദഫിന്‍റെ സംവിധാനത്തിൽ കൃഷ്‌ണ ശങ്കർ നായകനായി പുതിയ ചിത്രം വരുന്നു. 'പട്ടാപ്പകൽ' എന്ന സിനിമയിലാണ് കൃഷ്‌ണ ശങ്കർ പ്രധാന വേഷത്തിൽ എത്തുന്നത്. ചിത്രത്തിന്‍റെ സെക്കന്‍റ് ലുക്ക്‌ പോസ്റ്റർ പുറത്തുവന്നു (Pattappakal Movie second look poster out).