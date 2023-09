ഹൈദരാബാദ് : അന്താരാഷ്‌ട്ര പുരസ്‌കാരത്തില്‍ മുത്തമിട്ട് മലയാളത്തിന്‍റെ യുവതാരം ടൊവിനോ തോമസ്. സെപ്‌റ്റിമിയസ് അവാര്‍ഡില്‍ ഏഷ്യയിലെ മികച്ച നടനായാണ് താരം തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് (Tovino Thomas won the Best Asian Actor trophy at the Septimius Awards). ഈ പുരസ്‌കാരത്തിന് അര്‍ഹനാകുന്ന ആദ്യത്തെ തെന്നിന്ത്യന്‍ താരം കൂടിയാണ് ടെവിനോ (Tovino Thomas Best Asian Actor). 2018; എവരിവണ്‍ ഈസ് എ ഹീറോ എന്ന ചിത്രത്തിലെ പ്രകടനമാണ് ടൊവിനോ തോമസിനെ പുരസ്‌കാരത്തിന് അര്‍ഹനാക്കിയത്.