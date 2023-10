മഞ്ചിത്ത് ദിവാകർ കഥ എഴുതി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ ചിത്രമാണ് 'ദി സ്പോയിൽസ്' (The Spoils). 'ദി സ്പോയിൽസി'ന്‍റെ ഫസ്‌റ്റ് ലുക്ക് പോസ്‌റ്റര്‍ പുറത്തിറങ്ങി (The Spoils First Look Poster). നടന്‍ ബിജു മേനോന്‍, നിർമാതാവ് ലിസ്‌റ്റിന്‍ സ്‌റ്റീഫന്‍ തുടങ്ങിയവര്‍ ചേര്‍ന്നാണ് ഫസ്‌റ്റ്‌ ലുക്ക് പോസ്‌റ്റര്‍ പ്രകാശനം ചെയ്‌തത്. ലിസ്‌റ്റിന്‍ സ്‌റ്റീഫന്‍ തന്‍റെ ഫേസ്‌ബുക്ക് പേജിലും ഫസ്‌റ്റ് ലുക്ക് പോസ്‌റ്റര്‍ പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട്.