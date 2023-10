പ്രശസ്‌ത മലയാളം - തമിഴ് താരം തലൈവാസൽ വിജയ്‌യെ കേന്ദ്രകഥാപാത്രമാക്കി രാജന്‍ കുടവന്‍ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രം 'മൈ 3' റിലീസിനൊരുങ്ങുന്നു (My 3 Release). സ്‌റ്റാര്‍ 8 മൂവീസിന്‍റെ ബാനറിൽ നിർമിക്കുന്ന ചിത്രം നവംബറിലാണ് റിലീസിനെത്തുന്നത് (My 3 Release on November). അതേസമയം സിനിമയുടെ റിലീസ് തീയതി അണിയറപ്രവര്‍ത്തകര്‍ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.