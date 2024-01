ഹൈദരാബാദ്: പരസ്യങ്ങളിലൂടെ പ്രേക്ഷകമനം കീഴടക്കിയ കൊച്ചുപെൺകുട്ടി, പിന്നീട് സിനിമകളിലും തിളങ്ങി. പറഞ്ഞുവരുന്നത് അവന്തിക വന്ദനപുവിനെ കുറിച്ചാണ്. 'ബ്രഹ്മോത്സവ'ത്തിൽ മഹേഷ് ബാബുവിന്‍റെ കസിനായും 'രാരണ്ടോയ് വെടുക ചുദ്ദം' എന്ന സിനിമയിൽ തിളങ്ങിയ അവന്തിക വന്ദനപു ഇപ്പോൾ ഹോളിവുഡിലും ചുവടുറപ്പിക്കുകയാണ് (Telugu girl Avantika Vandanapu Now shining as a youth star in Hollywood).