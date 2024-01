തമിഴകത്തിന്‍റെ നടിപ്പിൻ നായകൻ സൂര്യ നായകനായി എത്തുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ ചിത്രമാണ് 'കങ്കുവ'. ആരാധകരും സിനിമാസ്വാദകരും ഒരുപോലെ കാത്തിരിക്കുന്ന ഈ സിനിമയുടെ സെക്കൻഡ് ലുക്ക് പോസ്റ്റർ പുറത്തുവന്നിരിക്കുകയാണ്. ആരാധകർക്ക് പൊങ്കൽ ആശംസകൾ നേർന്നുകൊണ്ട് നടൻ സൂര്യ തന്നെയാണ് പോസ്റ്റർ പങ്കുവച്ചത് (Suriya Starrer Kanguva second look poster out).