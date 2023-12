മെ ഡിക്കല്‍ കോളജ് സര്‍ജറി വിഭാഗം പിജി വിദ്യാര്‍ഥിനി ഡോക്‌ടര്‍ ഷഹന ജീവനൊടുക്കിയ സംഭവത്തില്‍ (Doctor Shahana Suicide Case) പ്രതികരിച്ച് നടനും മുന്‍ എംപിയുമായ സുരേഷ് ഗോപി (Suresh Gopi reacts on Doctor Shahana Suicide). സ്ത്രീധന സമ്പ്രദായം ഒടുങ്ങണമെന്നും സ്‌ത്രീ തന്നെയാണ് ധനം എന്നും സുരേഷ് ഗോപി. ഫേസ്‌ബുക്കിലൂടെയായിരുന്നു സുരേഷ് ഗോപിയുടെ പ്രതികരണം (Suresh Gopi Facebook post about Doctor Shahana).

'ഷഹന എന്നല്ല, ഇതു പോലെ ഉള്ള ഏത് പെണ്‍ മക്കള്‍ ആയാലും ജാതിക്ക് അതീതമായി ഉറച്ച നിലപാട് നമ്മൾ എടുത്തേ മതിയാകൂ. നമ്മുടെ മക്കളുടെ നല്ല ഭാവിയിലേയ്‌ക്കായി, സ്ത്രീധന സമ്പ്രദായം ഒടുങ്ങണം. സ്ത്രീ തന്നെ ആണ് ധനം.. സ്‌ത്രീധനം ചോദിക്കുന്നവനും വാങ്ങുന്നവനും നശിക്കുക തന്നെ ചെയ്യണം. ഡോക്‌ടര്‍ ഷഹാന ജീവിക്കണം. കരുത്തും തന്‍റേടവും ഉള്ള സ്ത്രീ മനസ്സുകളിലൂടെ. SAY NO TO DOWRY AND SAVE YOUR SONS.' -ഇപ്രകാരമാണ് സുരേഷ് ഗോപി കുറിച്ചത്.