ന്യൂഡൽഹി: സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര പുരസ്‌കാര പ്രഖ്യാപനം റദ്ദാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള ഹർജി തള്ളി സുപ്രീംകോടതി. 'ആകാശത്തിന് താഴെ' എന്ന ചിത്രത്തിന്‍റെ സംവിധായകൻ ലിജീഷ് മുല്ലേഴത്ത് സമർപ്പിച്ച ഹർജിയാണ് തള്ളിയത്. ജസ്റ്റിസുമാരായ എംഎം സുന്ദരേഷ്, ജെ ബി പാർഡിവാല എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ചിന്‍റേതാണ് നടപടി (Supreme Court rejected the petition to cancel the Kerala film award).

ഹർജിയിലെ ആരോപണം തെളിയിക്കാൻ എന്ത് തെളിവാണ് ഉള്ളതെന്ന് ചോദിച്ച കോടതി വിഷയത്തിൽ പൊതു താൽപര്യമില്ലെന്നും വ്യക്തമാക്കി. പുരസ്‌കാര നിർണയം നടന്നത് നിഷ്‌പക്ഷമായല്ലെന്ന് കാണിച്ചാണ് സംവിധായകൻ ലിജീഷ് മുല്ലേഴത്ത് കോടതിയെ സമീപിച്ചത് (Lijeesh Mullezhath Petition). എന്നാൽ ആരോപണം തെളിയിക്കുന്നതിനുള്ള രേഖകളൊന്നും ഹർജിക്കാരൻ സമർപ്പിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് സുപ്രീംകോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

നേരത്തേ ഇതേ ആവശ്യവുമായി ഹൈക്കോടതിയെയും ലിജീഷ് സമീപിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ആരോപണങ്ങളിൽ തെളിവുകളൊന്നും ഹാജരാക്കിയില്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഹൈക്കോടതി സിംഗിൾ ബെഞ്ചും ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചും ഹർജി തള്ളുകയായിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇദ്ദേഹം സുപ്രീ കോടതിയെ സമീപിച്ചത്.

അതേസമയം പുരസ്‌കാര നിർണയത്തിലെ ഇടപെടലുകൾ സംബന്ധിച്ച് ജൂറി അംഗങ്ങൾ തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഹർജിക്കാരന് വേണ്ടി ഹാജരായ അഭിഭാഷകൻ കെ എൻ പ്രഭു ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. എന്നാൽ, ഹർജിക്കാരൻ അവാർഡ് നിർണയത്തിന്‍റെ പ്രാഥമിക റൗണ്ടിൽ തന്നെ പുറത്തായതാണെന്ന് സുപ്രീംകോടതി വിലയിരുത്തി. ചലച്ചിത്ര അക്കാദമിയും രഞ്ജിത്തും സുപ്രീംകോടതിയിൽ തടസവാദ ഹർജി സമർപ്പിച്ചിരുന്നു. മുതിർന്ന അഭിഭാഷകൻ സുധി വാസുദേവൻ, അഭിഭാഷകരായ അശ്വതി എം കെ, ശിൽപ്പ സതീഷ് എന്നിവരാണ് ഇവർക്കുവേണ്ടി ഹാജരായത്.

ചലച്ചിത്ര അക്കാദമി ചെയർമാനായ രഞ്ജിത്തിനെതിരെ സംവിധായകൻ വിനയനാണ് ആദ്യം രംഗത്തെത്തിയത് (Vinayan Against Ranjith On State Film Award). രഞ്ജിത്ത് തന്‍റെ ചിത്രമായ പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിന് അവാർഡ് ലഭിക്കാതിരിക്കാൻ ഇടപെട്ടന്നായിരുന്നു ഫേസ്‌ബുക്കിലൂടെയുള്ള വിനയന്‍റെ ആരോപണം. ഇതുസംബന്ധിച്ച് സർക്കാരിനും അദ്ദേഹം പരാതി നൽകിയിരുന്നു. പുരസ്‌കാരം ലഭിച്ചവരും കലാകാരൻമാരാണെന്നും അ‌വാർഡ് സ്റ്റേ ചെയ്യാൻ കോടതിയെ സമീപിക്കില്ലെന്നും വിനയൻ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു (Kerala Film Award Controversy). തുടർന്നാണ് സംവിധായകൻ ലിജീഷ് ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചത്.

രഞ്ജിത്തിനെതിരെ വീണ്ടും വിനയന്‍: ഇതിനിടെ രഞ്ജിത്തിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി സംവിധായകൻ വിനയന്‍ വീണ്ടും രംഗത്തെത്തി. രഞ്ജിത്ത് തെറ്റ് ചെയ്‌തുവെന്നത് പകല്‍ പോലെ വ്യക്തമാണെന്നും ഈ സാഹചര്യത്തില്‍ അദ്ദേഹം രാജി വയ്‌ക്കണം എന്നുമാണ് വിനയന്‍ ഫേസ്‌ബുക്കിലൂടെ പ്രതികരിച്ചത് (Vinayan reacts on State film award controversary). മാന്യത ഉണ്ടെങ്കില്‍ രഞ്ജിത്ത് രാജി വയ്‌ക്കണമെന്നും വിനയന്‍ പറയുന്നു.

വ്യക്തി വൈരാഗ്യവും പകയും തീർക്കാനുള്ളതല്ല ചലച്ചിത്ര അക്കാദമിയുടെ ചെയർമാൻ സ്ഥാനമെന്നും രഞ്ജിത്തിനെതിരെ ശക്തമായ തെളിവുകളുണ്ടെന്നും വിനയൻ കുറിച്ചു. മറ്റൊരു നടപടി ഉണ്ടായില്ലെങ്കിലും ഇനിയുള്ള അവാർഡ് ദാന ചടങ്ങിലും ഫിലിം ഫെസ്‌റ്റിവലിലും ഒക്കെ കളങ്കിതന്‍ എന്ന് ആരോപണം ഉയർന്ന ഈ ചെയർമാൻ പങ്കെടുക്കുന്നത് ഒട്ടും ഉചിതം അല്ലെന്നും അതു പ്രതിഷേധാർഹമാണെന്നും പറഞ്ഞു കൊണ്ടാണ് വിനയൻ പോസ്‌റ്റ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത്.

