Sundeep Kishan's first look in Michael: തെന്നിന്ത്യന്‍ സൂപ്പര്‍ താരം സുന്‍ദീപ്‌ കിഷന്‍ നായകനായെത്തുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ ചിത്രമാണ് 'മൈക്കിള്‍'. ഫാന്‍റസി ആക്ഷന്‍ ഡ്രാമ വിഭാഗത്തിലൊരുങ്ങുന്ന പാന്‍ ഇന്ത്യ ചിത്രമാണ് 'മൈക്കിള്‍'. ചിത്രത്തിന്‍റെ ഫസ്‌റ്റ്‌ ലുക്ക്‌ പോസ്‌റ്റര്‍ പുറത്തിറങ്ങി.

Vijay Sethupathi reveals Michael poster: സുന്ദീപിന്‍റെ ജന്മദിനത്തോടനുബന്ധിച്ചാണ് അണിയറപ്രവര്‍ത്തകര്‍ പോസ്‌റ്റര്‍ പുറത്തുവിട്ടത്‌. സിക്‌സ്‌ പാക്കുമായി കൈയില്‍ തോക്കുമേന്തി നില്‍ക്കുന്ന താരത്തെയാണ് പോസ്‌റ്ററില്‍ കാണാനാവുക. മക്കള്‍ സെല്‍വന്‍ വിജയ്‌ സേതുപതിയാണ് ചിത്രത്തിന്‍റെ ഫസ്‌റ് ലുക്ക്‌ പോസ്‌റ്റര്‍ പുറത്തുവിട്ടത്‌.

Michael stars: വിജയ്‌ സേതുപതി, ഗൗതം വാസുദേവ്‌ മേനോന്‍ എന്നിവരും സിനിമയില്‍ സുപ്രധാന വേഷങ്ങളിലെത്തും. പ്രതിനായകന്‍റെ വേഷമാണ് ചിത്രത്തില്‍ ഗൗതം വാസുദേവ മോനോന്‌. ദിവ്യാന്‍ഷ കൗശിക്‌, വരലക്ഷ്‌മി ശരത്‌കുമാര്‍, വരുണ്‍ സന്ദേശ്‌ തുടങ്ങിയവരും ചിത്രത്തില്‍ അണിനിരക്കുന്നു.

Michael cast and crew: രഞ്ജിത്ത്‌ ജെയക്കൊടി ആണ് സംവിധാനം. ശ്രീ വെങ്കടേശ്വര സിനിമാസ്‌ എല്‍എല്‍പിയും കരണ്‍ സി പ്രൊഡക്ഷന്‍സിന്‍റെയും ബാനറില്‍ ഭരത്‌ ചൗന്ദരി, പുസ്‌കൂര്‍ രാം മോഹന്‍ റാവുവും ചേര്‍ന്നാണ് നിര്‍മാണം. തെലുങ്ക്‌, തമിഴ്‌, കന്നഡ, മലയാളം, ഹിന്ദി എന്നീ ഭാഷകളിലായാണ് ചിത്രം തിയേറ്ററുകളിലെത്തുക.

Also Read: രണ്ട് കാമുകിമാര്‍, ഒരൊറ്റ കാമുകൻ; പ്രണയകഥയുമായി ‘കാതുവാക്കുലെ രണ്ടു കാതല്‍’