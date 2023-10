ഹൈദരാബാദ്: മുംബൈയിലെ നിതാ മുകേഷ് അംബാനി കൾച്ചറൽ സെന്‍ററിൽ 141-ാമത് ഇന്‍റർനാഷണൽ ഒളിമ്പിക് കമ്മിറ്റി (ഐഒസി) സെഷൻ ഉദ്ഘാടനം ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ബോളിവുഡ് പവർ കപ്പിൾമാരായ രൺബീർ കപൂറും ആലിയ ഭട്ടും സ്റ്റൈലിഷ് പ്രവേശനം നടത്തി (Stars at the opening of IOC session). 141-ാമത് ഇന്‍റർനാഷണൽ ഒളിമ്പിക് കമ്മിറ്റി ഒക്‌ടോബർ 14 ശനിയാഴ്‌ച പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്‌തു (IOC session inauguration by PM Modi).