ശ്രീനാഥ് ഭാസി നായകനായി എത്തുന്ന ചിത്രമാണ് 'ആസാദി' (Sreenath Bhasi's upcoming movie). ചിത്രത്തിന്‍റെ ഫസ്‌റ്റ് ലുക്ക് പോസ്‌റ്റര്‍ പുറത്തിറങ്ങി (Azadi first look poster). നവാഗതനായ ജോ ജോർജ് ആണ് സംവിധാനം (Azadi directed by Jo George).