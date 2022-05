Djinn trailer: സൗബിന്‍ ഷാഹിറിനെ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രമാക്കി സിദ്ധാര്‍ഥ്‌ ഭരതന്‍ ഒരുക്കുന്ന 'ജിന്നി'ന്‍റെ ട്രെയ്‌ലര്‍ പുറത്തിറങ്ങി. ഏറെ ആകാംക്ഷ നിറച്ച ട്രെയ്‌ലറാണ് അണിയറപ്രവര്‍ത്തകര്‍ പുറത്തുവിട്ടത്‌. 2.22 മിനിറ്റ്‌ ദൈര്‍ഘ്യമുള്ള ട്രെയ്‌ലറില്‍ സൗബിന്‍റെ അസാധ്യ പ്രകടനമാണ് ദൃശ്യമാവുക.

Soubin Shahir different looks in Djinn: സൗബിന്‍റെ പല ഭാവമാറ്റങ്ങളും ട്രെയ്‌ലറില്‍ ദൃശ്യമാകുന്നു. ഒരു ത്രില്ലര്‍ സ്വഭാവമുള്ള ചിത്രമാകും ജിന്ന്‌ എന്നാണ് അത്യന്തം ദുരൂഹതയുണര്‍ത്തുന്ന രംഗങ്ങളടങ്ങിയ ട്രെയ്‌ലര്‍ നല്‍കുന്ന സൂചന. സൗബിന്‍റെ വ്യത്യസ്‌ത ഗെറ്റപ്പുകളും ട്രെയ്‌ലറില്‍ കാണാനാകാം.

Djinn stars: ശാന്തി ബലചന്ദ്രന്‍ ആണ് ചിത്രത്തില്‍ നായികയായെത്തുന്നത്‌. അന്തരിച്ച പ്രമുഖ നടി കെ.പി.എ.സി ലളിത, ഷെന്‍ ടോം ചാക്കോ, ഷറഫുദ്ദീന്‍, സാബുമോന്‍, ജാഫര്‍ ഇടുക്കി, ലിയോണ ലിഷോയ്‌, ജിലു ജോസഫ്‌, നിഷാന്ത്‌ സാഗര്‍ എന്നിവരും സുപ്രധാന വേഷത്തിലെത്തും. ഗിരീഷ്‌ ഗംഗാധകരന്‍ ആണ് ഛായാഗ്രഹണം. ദീപു ജോസഫ്‌ എഡിറ്റിങും നിര്‍വഹിക്കും. പ്രശാന്ത്‌ പിള്ള ആണ് സംഗീതം.

Djinn cast and crew: വര്‍ണ്യത്തില്‍ ആശങ്ക എന്ന ചിത്രത്തിന് ശേഷം സിദ്ധാര്‍ഥ്‌ ഭരതന്‍ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രം കൂടിയാണിത്‌. രാജേഷ്‌ ഗോപിനാഥന്‍ ആണ് തിരക്കഥയും സംഭാഷണവും. ദുല്‍ഖര്‍ സല്‍മാന്‍ നായകനായെത്തിയ 'കലി'ക്ക്‌ ശേഷം രാജേഷ്‌ ഗോപിനാഥന്‍ തിരക്കഥ എഴുതുന്ന ചിത്രം കൂടിയാണ് 'ജിന്ന്‌'. ഗോകുല്‍ദാസ്‌, അഖില്‍രാജ്‌ ചിറയില്‍ എന്നിവര്‍ കലാസംവിധാനവും നിര്‍വഹിക്കും. മാഫിയ ശശിയും ജോളി ബാസ്‌റ്റിനുമാണ് സംഘട്ടന സംവിധായകര്‍. സ്‌ട്രെയ്‌റ്റ്‌ലൈന്‍ സിനിമയുടെ ബാനറില്‍ സുധീര്‍ വി.കെ, മനു വലിയവീട്ടില്‍ എന്നിവര്‍ ചേര്‍ന്നാണ് നിര്‍മാണം.

