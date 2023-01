Salman Khan ex girl friend against him: സല്‍മാന്‍ ഖാനെതിരെ ഗുരുതര ആരോപണങ്ങള്‍ ഉന്നയിച്ച് സല്‍മാന്‍റെ മുന്‍ കാമുകിയും നടിയുമായ സാമൂഹിക പ്രവര്‍ത്തക. സല്‍മാനുമായി പ്രണയത്തിലായിരുന്ന സമയത്ത് താരത്തില്‍ നിന്നും ശാരീരിക പീഡനങ്ങള്‍ അനുഭവിച്ചിരുന്നുവെന്നാണ് നടിയുടെ വെളിപ്പെടുത്തല്‍. സല്‍മാന്‍ ഖാനില്‍ നിന്നും നേരിടേണ്ടി വന്ന ഗാര്‍ഹിക പീഡനത്തെ കുറിച്ച് സോഷ്യല്‍ മീഡിയയിലൂടെ പങ്കുവയ്‌ക്കുകയായിരുന്നു നടി.

Ex girl friend against Salman Khan: ഇതിന് മുമ്പും താരത്തിനെതിരെ നടി സോഷ്യല്‍ മീഡിയയിലൂടെയും അഭിമുഖങ്ങളിലൂടെയും മറ്റും രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍ പിന്നീട് സല്‍മാനെതിരെയുള്ള സോഷ്യല്‍ മീഡിയ പോസ്‌റ്റുകള്‍ നീക്കം ചെയ്യുകയായിരുന്നു പതിവ്. ഇക്കുറി ആറ് മിനിറ്റോളം ദൈര്‍ഘ്യമുള്ള വീഡിയോയിലൂടെയാണ് നടി തന്‍റെ ഇന്‍സ്‌റ്റഗ്രാം പേജില്‍ സല്‍മാനെതിരെയുള്ള ഗുരുതര ആരോപണങ്ങള്‍ അടങ്ങുന്ന വീഡിയോ പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത്.

Salman ex girl friend shares sensational video: താന്‍ മുമ്പ് പങ്കുവച്ച പോസ്‌റ്റുകള്‍ നീക്കം ചെയ്‌തതിന്‍റെ കാരണങ്ങളോടു കൂടിയാണ് നടി പുതിയ പോസ്‌റ്റ് പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത്. സല്‍മാനൊപ്പം ചിലവഴിച്ച എട്ട് വര്‍ഷം എന്‍റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും മോശം വര്‍ഷങ്ങളായിരുന്നു എന്നാണ് നടി പറയുന്നത്. മുമ്പത്തെ പോസ്‌റ്റില്‍ ഞാന്‍ അങ്ങേയറ്റം ദേഷ്യത്തിലായിരുന്നുവെന്നും ഒരു എന്‍ജിഒയുടെ എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്‌ടര്‍ എന്ന നിലയില്‍ അതെനിക്ക് യോജിച്ചതല്ലെന്നും, അങ്ങനെ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയിലെ അപകീര്‍ത്തികരമായ പോസ്‌റ്റുകള്‍ താന്‍ നീക്കം ചെയ്‌തുവെന്നുമാണ് നടി പറയുന്നത്.

Salman ex girl friend Instagram post: 'ഞാന്‍ വളരെ ദേഷ്യത്തിലും, വളരെ മോശം ഭാഷയിലുമാണ് ആ പോസ്‌റ്റുകള്‍ പങ്കുവച്ചത്. പക്ഷേ ഒരു എന്‍ജിഒയുടെ എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്‌ടര്‍ എന്ന നിലയില്‍ അത്തരം പോസ്‌റ്റുകള്‍ തനിക്ക് യോജിച്ചതല്ല. അതിനാല്‍ അവ പിന്‍വലിച്ചു. സല്‍മാനൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന എട്ട് വര്‍ഷങ്ങള്‍, ജീവിതത്തില്‍ തന്നെ ഏറ്റവും മോശം വര്‍ഷങ്ങളായിരുന്നു. പല പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ക്കിടയിലും സല്‍മാന്‍ എന്നെ മണ്ടി, വൃത്തിക്കെട്ടവള്‍ എന്നൊക്കെ വിളിച്ച് നിരന്തരം അധിക്ഷേപിക്കുമായിരുന്നു. എന്നെ ഇകഴ്‌ത്താത്ത ഒരു ദിവസം പോലും കടന്നു പോയില്ല.

വര്‍ഷങ്ങളോളം സല്‍മാന്‍ പൊതുസ്ഥലത്ത് താന്‍ കാമുകിയാണെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നില്ല. ഒടുവില്‍ കാമുകിയായി അംഗീകരിച്ച ശേഷം സല്‍മാന്‍ അയാളുടെ സുഹൃത്തുക്കള്‍ക്ക് മുന്നില്‍ എന്നും തന്നെ ശകാരിക്കുകയും അപമാനിക്കുകയും ചെയ്‌തു. ഈ ബന്ധത്തിന്‍റെ പേരില്‍ തന്നെ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് എന്ന് മനസിലാക്കാന്‍ സാധിച്ചിരുന്നില്ല. താന്‍ ഏറ്റവും മോശമായി ലൈംഗിക, ശാരീരിക, മാനസിക പീഡനം അനുഭവിച്ച കാലമാണ് സല്‍മാനുമായുള്ള ബന്ധം'-നടി കുറിച്ചു.

ഇത്‌ ഒരു തരത്തിലും ഒരു ബ്രേക്കിംഗ് ന്യൂസ് അല്ല. തന്നെ സല്‍മാന്‍ ശാരീരികമായി ഉപദ്രവിച്ചതിനെ കുറിച്ചുള്ള ലേഖനങ്ങള്‍ തൊണ്ണൂറുകളുടെ തുടക്കം മുതല്‍ 1999 വരെ ഏതെങ്കിലും ടാബ്ലോയിഡിലൂടെയോ ഫിലിം മാസികയിലൂടെയോ നിങ്ങള്‍ വായിച്ചുകാണുമെന്നും നടി പറഞ്ഞു.

Ex girl friend says Salman Khan cheated her: കുട്ടിക്കാലം ഉള്‍പ്പെടെ മൂന്ന് തവണ താന്‍ ലൈംഗിക അതിക്രമണത്തിന് ഇരയായിട്ടുണ്ടെന്നും നടി വെളിപ്പെടുത്തി. സല്‍മാന്‍ ഖാനെ വിവാഹം കഴിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് താന്‍ കൗമാര പ്രായത്തില്‍ ഇന്ത്യയിലെത്തിയെന്ന് മുന്‍ അഭിമുഖങ്ങളില്‍ നടി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. അന്ന് സല്‍മാന്‍ ഖാന്‍റെ വലിയ ആരാധികയായിരുന്ന നടി താരത്തോടൊപ്പം പ്രവര്‍ത്തിക്കുകയും ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്‌തിരുന്നു. എന്നാല്‍ വഞ്ചിച്ചുവെന്നാരോപിച്ച് തങ്ങള്‍ പേര്‍പിരിഞ്ഞുവെന്നും നടി പറയുന്നു.

Salman Khan in rumors: ഇതാദ്യമായല്ല സല്‍മാനൊപ്പം ഒരു നടിയുടെ പേര് കേള്‍ക്കുന്നത്. ഐശ്വര്യ റായ്, കത്രീന കെയ്‌ഫ്‌, സംഗീത ബിജിലാനി എന്നിവരുടെ പേരുകളും സല്‍മാനൊപ്പം മുമ്പ് കേട്ടിരുന്നു. നിലവില്‍ മോഡല്‍ ലൂലിയ വന്തൂറുമായി സല്‍മാന്‍ ഖാന്‍ ഡേറ്റിംഗിലാണെന്നും അഭ്യൂഹങ്ങളുണ്ട്.

