തിരുവനന്തപുരം : സ്‌ത്രീകളുടെ മാറിടത്തിനെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ശ്രുതി ശരണ്യത്തിന്‍റെ 'ബി 32 മുതൽ ബി 44 വരെ' സിനിമയ്‌ക്ക് ഐഎഫ്‌എഫ്‌കെയുടെ നാലാമത്തെ പ്രദർശന വേദിയിലും ലഭിച്ചത് നിറഞ്ഞ സദസ്. കരഘോഷത്തോടെയാണ് കാണികൾ ചിത്രത്തെ സ്വീകരിച്ചത് (A packed audience for B 32 Muthal 44 Vare at the 4th show at IFFK). പോരാട്ടങ്ങളുടെയും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്‍റെയും പശ്ചാത്തലത്തിലുള്ള സിനിമകൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ച 28-ാം ഐഎഫ്‌എഫ്‌കെയിലാണ് മാറിടവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്‌ത്രീകൾ സമൂഹത്തിൽ നേരിടുന്ന പ്രശ്‌നങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള അവയ്‌ക്കുള്ള മറുപടി കൂടിയായ സിനിമയും പ്രദർശിപ്പിച്ചത്.