കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുറത്തുവന്ന ചിത്രത്തിലെ 'മാമ്പഴ തോട്ടത്തിൽ...' എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഗാനമാണ് കയ്യടികൾ നേടുന്നത് (Mambazha Thottathil Song from Qurbani). വിനീത് ശ്രീനിവാസനും ശ്രുതി ശിവദാസും ചേർന്നാണ് ഈ ഗാനം ആലപിച്ചിരിക്കുന്നത്. പ്രശസ്‌ത സംഗീത സംവിധായകൻ എം ജയചന്ദ്രൻ ആണ് ഗാനത്തിന് ഈണം പകർന്നിരിക്കുന്നത്. കൈതപ്രത്തിന്‍റേതാണ് വരികൾ. ഗാനം പ്രോഗ്രാം ചെയ്‌തത് മിഥുൻ അശോകനാണ്.

ആർഷ ബൈജു ആണ് 'ഖുർബാനി'യിൽ നായികയായി എത്തുന്നത് (Aarsha Baiju In Qurbani). ചാരുഹാസൻ, സൗബിൻ ഷാഹിർ, ഹരിശ്രീ അശോകൻ, ജോയ് മാത്യു, ശ്രീജിത്ത് രവി, പ്രശാന്ത് അലക്‌സാണ്ടർ, ഹരീഷ് കണാരൻ, സുനിൽ സുഖദ, മൻരാജ്, രാജേഷ് ശർമ്മ, ജെയിംസ് ഏലിയ, അജി, കോട്ടയം പ്രദീപ്, സുധി കൊല്ലം, സതി പ്രേംജി, നന്ദിനി, നയന, രാഖി തുടങ്ങിയവരും ചിത്രത്തിൽ മറ്റ് പ്രധാന വേഷങ്ങളിൽ അണിനിരക്കുന്നു (Qurbani cast).

നേരത്തെ പുറത്തുവന്ന ചിത്രത്തിന്‍റെ ടീസറും ഫസ്‌റ്റ് ലുക്ക് പോസ്‌റ്ററുമെല്ലാം മികച്ച പ്രതികരണങ്ങളാണ് നേടിയത് (Qurbani First Look Poster and Teaser). ഷെയിൻ നിഗവും ആർഷ ബൈജുവും അണിനിരന്ന ടീസർ ഖുർബാനിയുടെ പ്രതീക്ഷകൾ ഉയര്‍ത്തുന്നതായിരുന്നു. പ്രകൃതി മനോഹാരിതയെ പശ്ചാത്തലമാക്കിയ ടീസർ കാഴ്‌ചക്കാരിൽ കൗതുകം അവശേഷിപ്പിച്ചാണ് അവസാനിച്ചത്.