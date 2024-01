തി യേറ്ററുകളിൽ തകർപ്പൻ വിജയം നേടിയ 'ആർഡിഎക്‌സി'ന് ശേഷം ഷെയിൻ നി​ഗവും മഹിമ നമ്പ്യാരും പ്രണയ ജോഡികളാകുന്ന പുതിയ ചിത്രം വരുന്നു. ആന്‍റോ ജോസ് പെരേരയും എബി ട്രീസാ പോളും ചേർന്ന് തിരക്കഥ രചിച്ച് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന 'ലിറ്റിൽ ഹാർട്ട്‌സ്' എന്ന ചിത്രത്തിലാണ് ആരാധകരുടെ ഇഷ്‌ട ജോഡി വീണ്ടും ഒന്നിക്കുന്നത് ( Shane Nigam, Mahima Nambiar starrer Little Hearts movie). ഇപ്പോഴിതാ ഈ സിനിമയിലെ പുതിയ വീഡിയോ ​ഗാനം പുറത്ത് വന്നിരിക്കുകയാണ്.

'ലിറ്റിൽ ഹാർട്ട്‌സി'ലെ 'ഏദൻ പൂവേ മനംതന്ന പെണ്ണേ...' എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഗാനമാണ് അണിയറ പ്രവർത്തകർ പുറത്തുവിട്ടത് (Edan Poove Video song from Little Hearts movie out). ഷെയിൻ നി​ഗവും മഹിമ നമ്പ്യാരുമാണ് ഗാനരംഗത്തിൽ. സിബി, ശോശ എന്നീ കഥാപാത്രങ്ങളെയാണ് ഷെയിനും മഹിമയും ചിത്രത്തിൽ യഥാക്രമം അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. സിബിയുടെയും ശോശയുടെയും കുട്ടിക്കാലവും ഗാന രംഗത്തിൽ വന്നുപോകുന്നുണ്ട്.