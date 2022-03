Pathan location stills: ബോളിവുഡ്‌ കിങ്‌ ഖാന്‍ ഷാരൂഖിന്‍റെ ഏറ്റവും പുതിയ ചിത്രമാണ്‌ 'പത്താന്‍'. 'പത്താന്‍റെ' ഷൂട്ടിങ് പുരോഗമിക്കുകയാണ്. നിലവില്‍ 'പത്താന്‍റെ' ചിത്രീകരണം സ്‌പെയിനില്‍ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. ചിത്രീകരണ വേളയില്‍ 'പത്താന്‍റെ' ലൊക്കേഷന്‍ ചിത്രങ്ങള്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ ശ്രദ്ധേയമായിരുന്നു.

'പത്താനി'ലെ പുതിയ ചിത്രമാണ്‌ ഇപ്പോള്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ വൈറലാവുന്നത്‌. ആരാധകര്‍ക്കൊപ്പമുള്ള ഷാരൂഖിന്‍റെ ചിത്രമാണ് സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ ശ്രദ്ധ നേടുന്നത്‌. മുടി നീട്ടി വളര്‍ത്തിയ ലുക്കിലാണ് ചിത്രത്തില്‍ താരം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്‌. അടുത്തിടെ റിലീസ്‌ തീയതി പ്രഖ്യാപിച്ച്‌ 'പത്താന്‍റെ' ടീസര്‍ പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു. തിയേറ്റര്‍ റിലീസായി ജനുവരി 25ന്‌ ചിത്രം തിയേറ്ററുകളിലെത്തും. പ്രധാനമായും ഹിന്ദിയില്‍ ഒരുങ്ങുന്ന ചിത്രം തമിഴിലും തെലുങ്കിലും റിലീസ്‌ ചെയ്യും.

Pathan stars: സ്‌പൈ ത്രില്ലറായി ഒരുങ്ങുന്ന ചിത്രത്തിൽ സൽമാൻ ഖാന്‍ അതിഥി വേഷത്തിലെത്തുമെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ടുണ്ട്‌. ജോണ്‍ എബ്രഹാമും സുപ്രധാന വേഷത്തിലെത്തുന്നുണ്ട്‌. ദീപിക പദുകോണ്‍ ആണ് ചിത്രത്തില്‍ നായികയായെത്തുന്നത്‌. റോ ഏജന്‍റായാണ് ചിത്രത്തില്‍ ഷാരൂഖ്‌ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്‌. ഷാജി ചൗധരി, ഗൗതം, ഡിംപിള്‍ കപാഡിയ, അഷുതോഷ്‌ റാണ തുടങ്ങീ നിരവധി താരങ്ങള്‍ ചിത്രത്തില്‍ അണിനിരക്കുന്നു.

Shah Rukh Khan Deepika movies: ഇതുവരെ മൂന്ന്‌ ചിത്രങ്ങളില്‍ ഷാരൂഖും ദീപികയും ഒന്നിച്ചഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്‌. 'ഓം ശാന്തി ഓം' ആണ് ഇരുവരും ആദ്യമായി ഒന്നിച്ചെത്തിയ ചിത്രം. 'ചെന്നൈ എക്‌സ്‌പ്രസ്‌', 'ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയര്‍' എന്നിവയാണ് ഇരുവരും ഒന്നിച്ചെത്തിയ മറ്റു ചിത്രങ്ങള്‍. സിദ്ധാര്‍ഥ്‌ ആനന്ദ്‌ ആണ് ചിത്രത്തിന്‍റെ സംവിധാനം.

Pathan shoot at Spain: ചിത്രത്തിലെ കേന്ദ്രകഥാപാത്രങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പടുന്ന സുപ്രധാന സീക്വന്‍സുകളുടെ ചിത്രീകരണത്തിനായി 'പത്താന്‍' ടീം മാര്‍ച്ച്‌ ആദ്യവാരം സ്‌പെയിനിലെത്തിയിരുന്നു. അവിടത്തെ അതിമനോഹരമായ കടല്‍ത്തീരങ്ങളാലും പര്‍വതങ്ങളാലും പേരുകേട്ട ദ്വീപിന്‍റെ മനോഹാരിത പകര്‍ത്താന്‍ സംവിധായകന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. സീക്വന്‍സുകള്‍ ഗംഭീരമാക്കാനാനും സിദ്ധാര്‍ഥ്‌ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഇത്‌ 'പത്താന്‍റെ' ആദ്യ അന്താരാഷ്‌ട്ര ഷെഡ്യൂളാണ്.

Shah Rukh Deepika to jet off to Spain: അടുത്തിടെ ഷാരൂഖ്‌ ഖാനും ദീപിക പദുകോണും സ്‌പെയിനിലേക്ക്‌ പറന്നതും വാര്‍ത്തകളില്‍ ഇടംപിടിച്ചിരുന്നു. 'പത്താനി'ലെ ഇരുവരുടെയും ഒരു റൊമാന്‍റിക്‌ ഗാനം ചിത്രീകരിക്കാനാണ് താരങ്ങള്‍ സ്‌പെയിനില്‍ എത്തിയതെന്നായിരുന്നു റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍.' ചിത്രത്തിലെ ആക്ഷന്‍ രംഗങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പടെയുള്ള പ്രധാന സീക്വന്‍സുകള്‍ 17 ദിവസം കൊണ്ട്‌ സ്‌പെയിനില്‍ ചിത്രീകരിക്കുമെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഫെബ്രുവരി അവസാന വാരത്തില്‍ ഒരാഴ്‌ച നീണ്ട 'പത്താന്‍റെ' ആക്ഷന്‍ രംഗങ്ങള്‍ അടങ്ങിയ ഷെഡ്യൂള്‍ മുംബെയില്‍ ചിത്രീകരിച്ചു.

Shah Rukh Khan upcoming movies: 2018ല്‍ റിലീസ്‌ ചെയ്‌ത താരത്തിന്‍റെ 'സീറോ' എന്ന ചിത്രത്തിന് ശേഷമുള്ള ഷാരൂഖിന്‍റെ ബോളിവുഡ്‌ ചിത്രമാണ് 'പത്താന്‍'. നാല്‌ വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക്‌ ശേഷമാണ്‌ ഒരു ഷാരൂഖ്‌ ഖാന്‍ ചിത്രം തിയേറ്ററുകളിലെത്തുന്നത്‌. 'പത്താന്‍' കൂടാതെ സംവിധായകരായ അറ്റ്‌ലി, രാജ്‌കുമാർ ഹിരാനി എന്നിവരുടെ പേരിടാത്ത ചിത്രങ്ങളിലും ഷാരൂഖ് അഭിനയിക്കുന്നുണ്ട്.

