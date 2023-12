കാസര്‍കോടിന്‍റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ നൗഷാദ് സഫ്രോണ്‍ സംവിധാനം ചെയ്‌ത 'പൊറാട്ട് നാടകം' സിനിമയുടെ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്റർ പുറത്ത്. നടി മഞ്ജു വാര്യരാണ് സിനിമയുടെ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് ഫേസ്‌ബുക്ക് ഹാൻഡിലിലൂടെ റിലീസ് ചെയ്‌തത്. സൈജു കുറുപ്പാണ് ഈ ചിത്രത്തിൽ പ്രധാന വേഷത്തിൽ എത്തുന്നത് (Porattu Nadakam Starring Saiju Kurup first look poster out).