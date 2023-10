ഹൈദരാബാദ് : ബോളിവുഡിലേക്കും ചുവടുവച്ച തെന്നിന്ത്യയുടെ പ്രിയ താരം രശ്‌മിക മന്ദാന പുതിയ സിനിമയുമായി പ്രേക്ഷകർക്കരികിലേക്ക്. ദേശീയ അവാർഡ് ജേതാവായ രാഹുൽ രവീന്ദ്രൻ (Rahul Ravindran) സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന 'ദി ഗേൾഫ്രണ്ട്' എന്ന ചിത്രത്തിലാണ് രശ്‌മിക പ്രധാന വേഷത്തിൽ എത്തുന്നത് (Rashmika Mandanna in The Girlfriend). ചിത്രത്തിന്‍റെ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പുറത്ത് വിട്ടു. ഏറെ കൗതുകമുണർത്തുന്ന വീഡിയോയിലൂടെയാണ് അണിയറ പ്രവർത്തകർ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പങ്കുവച്ചത് (Rashmika Mandanna Starrer The Girlfriend first look).