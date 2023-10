കാത്തിരിപ്പുകൾക്കൊടുവിൽ 'റാണി ചിത്തിര മാര്‍ത്താണ്ഡ' ചിത്രത്തിന്‍റെ ട്രെയിലര്‍ പുറത്ത് (Rani Chithira Marthanda Official Trailer). മമ്മൂട്ടി കമ്പനിയുടെ സോഷ്യല്‍ മീഡിയ പേജുകളിലൂടെയാണ് ജോസുകുട്ടി ജേക്കബും കോട്ടയം നസീറും പ്രധാന വേഷങ്ങളിലെത്തുന്ന 'റാണി ചിത്തിര മാര്‍ത്താണ്ഡ'യുടെ ട്രെയിലര്‍ റിലീസ് ചെയ്‌തത്. ഈ മാസം 27ന് ചിത്രം തിയേറ്ററുകളിലെത്തും (Rani Chithira Marthanda will hit theaters on 27th October).