സ്‌കൂൾ പാശ്ചാത്തലമാക്കി ഒരുക്കിയ തമിഴ് സിനിമ 'രംഗോലി' നാളെ ( സെപ്റ്റംബർ 1) മുതൽ പ്രദർശനത്തിനെത്തും ( Rangoli will hit theaters from tomorrow). കേരളത്തിലും ചിത്രത്തിന്‍റെ റിലീസുണ്ട്. സ്‌കൂൾ കാലഘട്ടം പാശ്ചാത്തലമാക്കി, കൗമാരക്കാരുടെ കഥയാണ് 'രംഗോലി' പറയുന്നത്. വാലി മോഹൻദാസാണ് 'രംഗോലി'യുടെ രചനയും സംവിധാനവും നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നത് (Rangoli movie written and directed by Vaali Mohan Das).

വളരെ അപൂർവമായി മാത്രമാണ് തമിഴ് സിനിമയിൽ കൗമാരക്കാരെ കുറിച്ചും അവരുടെ പ്രണയത്തെയും കുടുംബത്തെയുമെല്ലാം അനാവരണം ചെയ്യുന്ന കഥകൾ പ്രമേയമാക്കി സിനിമകൾ ഉണ്ടാകാറുള്ളത്. അങ്ങനെ എത്തുന്ന പരീക്ഷണ സിനിമകൾ എല്ലാം തന്നെ പ്രേക്ഷക മനസുകൾ കീഴടക്കാറുമുണ്ട്. ആ കൂട്ടത്തിലേക്ക് 'രംഗോലി'യും എത്തുമെന്നാണ് അണിയറ പ്രവർത്തകരുടെ പ്രതീക്ഷ (Rangoli movie with teenage story).

'മാനഗരം', ദൈവ തിരുമകൾ' എന്നീ സിനിമകളിൽ ബാലതാരമായി അഭിനയിച്ച ഹമരീഷ് ആണ് 'രംഗോലി'യിൽ നായകനായി എത്തുന്നത് (Hamaresh in Rangoli movie). പുതുമുഖങ്ങളായ പ്രാർഥന സന്ദീപ്, അക്ഷയ ഹരിഹരൻ, സായ്ശ്രീ പ്രഭാകരൻ എന്നിവരും ചിത്രത്തിൽ മുഖ്യ കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു. ആടുകളം മുരുകദാസ്, അമിത് ഭാർഗവ് എന്നിവരാണ് മറ്റ് പ്രധാന വേഷങ്ങളിൽ അണിനിരക്കുന്നത്.

സർക്കാർ സ്‌കൂളിൽ മികച്ച നിലയിൽ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർഥിക്ക് അവന്‍റെ മാതാപിതാക്കളുടെ സമ്മർദത്തിന് വഴങ്ങി നാട്ടിലെ സമ്പന്നതയുടെ മുഖമുദ്രയായ സ്വകാര്യ സ്‌കൂളിൽ ചേർന്ന് പഠിക്കേണ്ടി വരുന്നതും പുതിയ അന്തരീക്ഷത്തിൽ അവന് നേരിടേണ്ടി വരുന്ന മാനസിക സംഘർഷങ്ങളുമാണ് 'രംഗോലി' പറയുന്നത്. സമകാലീന വിദ്യാർഥി സമൂഹം നേരിടുന്ന പ്രതിസന്ധികളും സംവിധായകൻ ചിത്രത്തിലൂടെ മറനീക്കി തിരശീലയിലേക്ക് പകർത്തുന്നുണ്ട്. ഒരു റൊമാന്‍റിക് ഫാമിലി എന്‍റർടെയിനറായാണ് 'രംഗോലി' അണിയിച്ചൊരുക്കിയതെന്നും അണിയറക്കാർ പറയുന്നു.

ഗോപുരം സ്റ്റുഡിയോസാണ് ഈ ചിത്രത്തിന്‍റെ നിർമാണം. നേരത്തെ പുറത്തിറങ്ങിയ ചിത്രത്തിന്‍റെ ട്രെയിലറിന് ആരാധകരിൽ നിന്നും വലിയ സ്വീകരണം ലഭിച്ചിരുന്നു. സംവിധായകരായ ലോകേഷ് കനകരാജ്, വെങ്കട്ട് പ്രഭു, താരങ്ങളായ അരുൺ വിജയ്, അഥർവ, വാണി ഭോജൻ, ജി വി പ്രകാശ് കുമാർ എന്നിവർ ചേർന്നാണ് ചിത്രത്തിന്‍റെ ട്രെയിലർ പുറത്തുവിട്ടത്.

ചിത്രത്തിനായി സംഗീത സംവിധാനം നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നത് സുന്ദരമൂർത്തിയാണ്. മുരളി സിൽവർ സ്‌ക്രീൻ പിക്‌ചേഴ്‌സാണ് രംഗോലി നാളെ കേരളത്തിലെ തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്തിക്കുന്നത്. സികെ അജയ് കുമാർ ആണ് ചിത്രത്തിന്‍റെ പിആർഒ.

റസൂൽ പൂക്കുട്ടിയുടെ 'ഒറ്റ' ടീസർ: ഓസ്‌കർ ജേതാവ് റസൂൽ പൂക്കുട്ടി ആദ്യമായി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രമാണ് 'ഒറ്റ'. മലയാള ചിത്രത്തിലൂടെയാണ് റസൂൽ പൂക്കുട്ടി സംവിധാനരംഗത്തേക്ക് ചുവടുവയ്‌ക്കുന്നത്. ലോകത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച സൗണ്ട് ഡിസൈനർമാരിൽ ഒരാളായ റസൂൽ പൂക്കുട്ടിയുടെ 'ഒറ്റ'യ്‌ക്കായി പ്രേക്ഷകർ ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് കാത്തിരിക്കുന്നത്.

കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ചിത്രത്തിന്‍റെ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് ടീസർ അണിയറ പ്രവർത്തകർ പുറത്തുവിട്ടത് (Resul Pookutty Film Otta First Look Teaser). പ്രേക്ഷകരുടെ പ്രതീക്ഷകൾ വാനോളം ഉയർത്തുന്നതാണ് ടീസർ. അമിതാഭ് ബച്ചൻ, എ ആർ റഹ്മാൻ എന്നിവരുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകളിലൂടെയാണ് അണിയറ പ്രവർത്തകർ ടീസർ പുറത്തുവിട്ടത് (Otta First Look Teaser out).

