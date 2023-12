ഒടുവിൽ രജനി ആരാധകരുടെ കാത്തിരിപ്പിന് വിരാമം. തമിഴകത്തിന്‍റെ സ്റ്റൈൽ മന്നൻ നായകനായെത്തുന്ന, 'തലൈവർ 170' എന്ന് താത്കാലികമായി പേരിട്ടിരുന്ന ചിത്രത്തിന്‍റെ ടൈറ്റിൽ പുറത്തുവന്നു (Rajinikanth's next movie with TJ Gnanavel gets title). 'വേട്ടയ്യൻ' എന്നാണ് ചിത്രത്തിന് പേര് നൽകിയിരിക്കുന്നത്.