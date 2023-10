പ്രേക്ഷക പ്രിയ താരം ഹണി റോസ് നായികയാകുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ ചിത്രമാണ് 'റേച്ചൽ'. ഇപ്പോഴിതാ ചിത്രത്തിന്‍റെ ആദ്യ ഷെഡ്യൂൾ പൂർത്തിയായതായി അറിയിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഹണി റോസ് (Rachel's first Schedule Wraps Up). തന്‍റെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്‌ഫോം വഴിയാണ് താരം ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. 'റേച്ചൽ' സിനിമയുടെ സംവിധായിക ആനന്ദിനി ബാലയ്‌ക്കൊപ്പമുള്ള ചിത്രത്തിനൊപ്പം നീണ്ട കുറിപ്പും താരം പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട് (Rachel's first Schedule Completed).