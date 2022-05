Priyadarshan about Kalyani Priyadarshan: കാമറയ്‌ക്ക് പിന്നിലൂടെ സിനിമയിലെത്തി ഇപ്പോള്‍ പ്രേക്ഷകരുടെ പ്രിയതാരമായി മാറിയ താരപുത്രിയാണ് കല്യാണി പ്രിയദര്‍ശന്‍. അഖില്‍ അക്കിനേനക്കൊപ്പം തെലുങ്ക്‌ ചിത്രം 'ഹലോ'യിലൂടെ അഭിനയലോകത്ത്‌ അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ച കല്യാണി ദുല്‍ഖര്‍ സല്‍മാന്‍റെ 'വരനെ ആവശ്യമുണ്ട്‌' എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെയാണ് മലയാള സിനിമ ലോകത്തെത്തുന്നത്‌. മകളെ കുറിച്ചുള്ള അച്ഛന്‍ പ്രിയദര്‍ശന്‍റെ വാക്കുകള്‍ ശ്രദ്ധേയമാവുകയാണ് സോഷ്യല്‍ മീഡിയയല്‍.

Priyadarshan and Kalyani in same stage: കല്യാണിക്കൊപ്പം ആദ്യമായി വേദി പങ്കിട്ട സന്തോഷം പങ്കുവയ്‌ക്കുയായിരുന്നു പ്രിയദര്‍ശന്‍. 'എന്‍റെ കൂടെ എന്‍റെ മകള്‍ ഇതുപോലെ ഒരു വേദിയിലിരിക്കുമെന്ന് ഞാന്‍ ഒരിക്കലും കരുതിയിട്ടില്ല. അവള്‍ സിനിമയില്‍ അഭിനയിക്കുമെന്നും കരുതിയിട്ടില്ല. ഒരു ക്ഷേത്ര മുറ്റത്തുവച്ചാണ് അവളും ഞാനും ആദ്യമായി ഒരേ വേദി പങ്കിടുന്നതെന്നതും സന്തോഷകരമാണ്.'

Priyadarshan about her daughter: സിനിമ സെറ്റില്‍ വന്നാലും പെട്ടന്ന് മടങ്ങുന്ന കല്യാണി തന്നോട്‌ ഒരിക്കല്‍ പോലും സിനിമയെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചിരുന്നില്ലെന്നും പ്രിയദര്‍ശന്‍ പറഞ്ഞു. കല്യാണി ആദ്യ തെലുങ്ക്‌ ചിത്രത്തില്‍ അഭിനയിച്ചതിനെ കുറിച്ചും പ്രിയദര്‍ശന്‍ പറഞ്ഞു. 'അമേരിക്കയില്‍ ആര്‍ക്കിടെക്‌ട്‌ ബിരുദത്തിന് പഠിക്കാന്‍ പോയ അമ്മു അത്‌ നന്നായി ചെയ്‌താണ് തിരിച്ചെത്തിയത്‌. ഇനിയെന്ത്‌ ചെയ്യുമെന്ന് ഞാന്‍ ചോദിച്ചിട്ടുമില്ല.'

'അതിനിടയ്‌ക്കാണ് എന്നെ അദ്‌ഭുതപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട്‌ അവള്‍ എന്നോട്‌ അഖില്‍ അക്കിനേനിയുടെ സിനിമയില്‍ അഭിനയിക്കട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചത്‌. സര്‍വ ദൈവങ്ങളെയും വിളിച്ചാണ് സമ്മതിച്ചത്‌. പരാജയപ്പെട്ടാല്‍ അത് എന്നെക്കാള്‍ അവളരെ വേദനിപ്പിക്കുമെന്നതായിരുന്നു പേടി. പക്ഷേ അവള്‍ നന്നായി ചെയ്‌തു. ഒരച്ഛന്‍ മകള്‍ക്കൊപ്പം വേദി പങ്കിടുന്നതിലും വലുതായി ഒന്നുമില്ല.'-പ്രിയദര്‍ശന്‍ പറഞ്ഞു.

തൃശൂര്‍ പൂങ്കുന്നം സീതാരാമസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലെ സംഗീതോത്സവത്തിന്‍റെ ഉദ്‌ഘാടനത്തിനെത്തിയതായിരുന്നു കല്യാണിയും പ്രിയദര്‍ശനും. ഇരുവരും ആദ്യമായാണ് ഒന്നിച്ചൊരു പൊതുവേദി പങ്കിടുന്നത്‌.

