'സലാറി'ലൂടെ ബോക്‌സോഫിസിൽ ശക്തമായ തിരിച്ചുവരവ് നടത്തിയ തെലുഗു സൂപ്പർ സ്റ്റാർ പ്രഭാസ് നായകനായി പുതിയ ചിത്രം വരുന്നു. മാരുതി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന 'ദി രാജാസാബ്' എന്ന സിനിമയിലാണ് താരം കേന്ദ്ര കഥാപാത്രമായി എത്തുന്നത്. പൊങ്കൽ, സംക്രാന്തി ഉത്സവ ദിവസത്തിൽ ചിത്രത്തിന്‍റെ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്റർ പുറത്തുവന്നു (Prabhas starrer The Rajasaab first look poster out).