Pathaan OTT streaming: പ്രേക്ഷകര്‍ നാളേറെയായി കാത്തിരിക്കുന്ന കിങ്‌ഖാന്‍റെ ഏറ്റവും പുതിയ ചിത്രമാണ് 'പത്താന്‍'. പ്രഖ്യാപനം മുതല്‍ തന്നെ മാധ്യമശ്രദ്ധ നേടിയ ചിത്രമാണ് 'പത്താന്‍'. പത്താന്‍റെ ഓരോ പുതിയ വിശേഷങ്ങളും ആരാധകര്‍ ആവേശപൂര്‍വമാണ് സ്വീകരിക്കുക. ഇപ്പോഴിതാ ചിത്രത്തിന്‍റെ ഒടിടി സ്‌ട്രീമിംഗിനെ കുറിച്ചുള്ള വാര്‍ത്തകളാണ് പുറത്തുവരുന്നത്‌.

Pathaan digital rights sold: 'പത്താന്‍റെ' ഒടിടി സ്‌ട്രീമിംഗ്‌ അവകാശം വന്‍ തുകയ്‌ക്ക്‌ വിറ്റുപോയതായാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍. തിയേറ്റര്‍ റിലീസായെത്തുന്ന 'പത്താന്‍റെ' ഡിജിറ്റല്‍ റൈറ്റ്‌സ്‌ ആമസോണ്‍ പ്രൈം വീഡിയോ ആണ് സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്‌. ആമസോണ്‍ പ്രൈം 200 കോടി രൂപയ്‌ക്കാണ് ചിത്രത്തിന്‍റെ ഡിജിറ്റല്‍ റൈറ്റ്‌സ്‌ സ്വന്തമാക്കിയത്‌ എന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍. അതേസമയം ഇക്കാര്യത്തില്‍ ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണം ഉണ്ടായിട്ടില്ല.

Shah Rukh Khan Pathaan release date: 2023ലെ റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തിന് മുന്നോടിയായാണ് 'പത്താൻ' റിലീസിനെത്തുക. 2023 ജനുവരി 25നാണ് 'പത്താന്‍' തിയേറ്ററുകളിലെത്തുക. പ്രധാനമായും ഹിന്ദിയില്‍ ഒരുങ്ങുന്ന ചിത്രം തമിഴിലും തെലുങ്കിലും റിലീസ്‌ ചെയ്യും.

Pathaan stars: സ്‌പൈ ത്രില്ലറായി ഒരുങ്ങുന്ന ചിത്രത്തില്‍ റോ ഏജന്‍റായാണ് ഷാരൂഖ്‌ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്‌. ദീപിക പദുകോണ്‍ നായികയായെത്തുന്ന ചിത്രത്തില്‍ ജോണ്‍ എബ്രഹാമും സുപ്രധാന വേഷത്തിലെത്തുന്നു. സൽമാൻ ഖാന്‍ അതിഥി വേഷത്തിലെത്തുമെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ടുണ്ട്‌.

Shah Rukh Khan Deepika movies: ഇതുവരെ മൂന്ന്‌ ചിത്രങ്ങളില്‍ ഷാരൂഖും ദീപികയും ഒന്നിച്ചഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്‌. 'ഓം ശാന്തി ഓം' ആണ് ഇരുവരും ആദ്യമായി ഒന്നിച്ചെത്തിയ ചിത്രം. 'ചെന്നൈ എക്‌സ്‌പ്രസ്‌', 'ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയര്‍' എന്നിവയാണ് ഇരുവരും ഒന്നിച്ചെത്തിയ മറ്റു ചിത്രങ്ങള്‍. സിദ്ധാര്‍ഥ്‌ ആനന്ദ്‌ ആണ് 'പത്താന്‍റെ' സംവിധാനം.

Pathan shoot at Spain: ചിത്രത്തിലെ കേന്ദ്രകഥാപാത്രങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പടുന്ന സുപ്രധാന സീക്വന്‍സുകളുടെ ചിത്രീകരണത്തിനായി 'പത്താന്‍' ടീം മാര്‍ച്ച്‌ ആദ്യവാരം സ്‌പെയിനിലെത്തിയിരുന്നു. സ്‌പെയിന്‍ ആയിരുന്നു 'പത്താന്‍റെ' ആദ്യ അന്താരാഷ്‌ട്ര ഷെഡ്യൂള്‍. അവിടത്തെ അതിമനോഹരമായ കടല്‍ത്തീരങ്ങളാലും പര്‍വതങ്ങളാലും പേരുകേട്ട ദ്വീപിന്‍റെ മനോഹാരിത പകര്‍ത്താന്‍ സംവിധായകന്‍ ആഗ്രഹിച്ചു.

Shah Rukh Deepika to jet off to Spain: നേരത്തെ ഷാരൂഖ്‌ ഖാനും ദീപിക പദുകോണും സ്‌പെയിനിലേക്ക്‌ പറന്നതും വാര്‍ത്തകളില്‍ ഇടംപിടിച്ചിരുന്നു. 'പത്താനി'ലെ ഇരുവരുടെയും ഒരു റൊമാന്‍റിക്‌ ഗാനം ചിത്രീകരിക്കാനാണ് താരങ്ങള്‍ സ്‌പെയിനില്‍ എത്തിയത്‌. ആക്ഷന്‍ രംഗങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പടെയുള്ള പ്രധാന സീക്വന്‍സുകള്‍ 17 ദിവസം കൊണ്ട്‌ സ്‌പെയിനില്‍ ചിത്രീകരിച്ചു. ഫെബ്രുവരി അവസാന വാരത്തില്‍ ഒരാഴ്‌ച നീണ്ട 'പത്താന്‍റെ' ആക്ഷന്‍ രംഗങ്ങള്‍ അടങ്ങിയ ഷെഡ്യൂള്‍ മുംബെയിലും ചിത്രീകരിച്ചു.

Shah Rukh Khan upcoming movies: 2018ല്‍ റിലീസ്‌ ചെയ്‌ത താരത്തിന്‍റെ 'സീറോ' എന്ന ചിത്രത്തിന് ശേഷമുള്ള ഷാരൂഖിന്‍റെ ബോളിവുഡ്‌ ചിത്രമാണ് 'പത്താന്‍'. നാല്‌ വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക്‌ ശേഷമാണ്‌ ഒരു ഷാരൂഖ്‌ ഖാന്‍ ചിത്രം തിയേറ്ററുകളിലെത്തുന്നത്‌. 'പത്താന്‍' കൂടാതെ സംവിധായകരായ അറ്റ്‌ലി, രാജ്‌കുമാർ ഹിരാനി എന്നിവരുടെ പേരിടാത്ത ചിത്രങ്ങളിലും ഷാരൂഖ് അഭിനയിക്കുന്നുണ്ട്.

