സോഷ്യൽ മീഡിയ ഹാൻഡിലിൽ തിങ്കളാഴ്‌ച പോസ്റ്റ് ചെയ്‌ത വീഡിയോയിലൂടെയാണ് താരം അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവച്ചത്. ചംകിലയിൽ ഗായികയാകാനും പരിനീതി തയ്യാറെടുപ്പുകൾ നടത്തിയിരുന്നു. ഈ വർഷം, എ ആർ റഹ്മാന്‍റെ സ്റ്റുഡിയോയിൽ താൻ ആറ് മാസത്തോളം പരിശീലനത്തിന് ചെലവഴിച്ചതായി താരം വീഡിയോയിൽ വെളിപ്പെടുത്തി (6 months in AR Rahman's studio eating junk to put on 15 kilos says Parineeti Chopra).