സുബീഷ് സുധി, ഷെല്ലി എന്നിവർ മുഖ്യകഥാപാത്രങ്ങളായി എത്തുന്ന 'ഒരു ഭാരത സർക്കാർ ഉത്പന്നം' എന്ന സിനിമയുടെ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്റർ പുറത്ത്. ഭവാനി പ്രൊഡക്ഷൻസിന്‍റെ ബാനറിൽ ഒരുങ്ങുന്ന ചിത്രം ടിവി രഞ്ജിത്ത് ആണ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത്. രചന നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നത് നിസാം റാവുത്തർ ആണ് (oru bharatha sarkar uthpannam movie first look poster out).