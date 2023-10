ഹൈദരാബാദ് : ഹമാസ് ആക്രമണത്തെ (Hamas Israel conflict) തുടര്‍ന്ന് ഇസ്രയേലില്‍ പ്രതിസന്ധിയില്‍ ആയ ഇന്ത്യക്കാരില്‍ ബോളിവുഡ് താരം നുഷ്രത്ത് ബറൂച്ചയും (Nushrratt Bharuccha Stuck In Israel). ഹൈഫ ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലില്‍ പങ്കെടുക്കാന്‍ ഇസ്രയേലിലേക്ക് പോയ താരം അവിടുത്തെ വിമാനത്താവളത്തില്‍ എത്തിയത് ഇന്ത്യന്‍ എംബസിയുടെ സഹായത്തോടെ. എയര്‍പോര്‍ട്ട് പ്രദേശത്ത് സംഘര്‍ഷം ഇല്ലെന്നും ഉടന്‍ ഇസ്രയേലില്‍ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് തിരിക്കുമെന്നുമാണ് നുഷ്രത്ത് ബറൂച്ചയുടെ അടുത്ത വൃത്തങ്ങളില്‍ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന വിവരം (Nushrratt Bharuccha In Israel during Hamas attack).