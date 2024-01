നിവിൻ പോളി നായകനാകുന്ന പുതിയ ചിത്രം പണിപ്പുരയിൽ. ഡിജോ ജോസ് ആന്‍റണി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന 'മലയാളി ഫ്രം ഇന്ത്യ' എന്ന ചിത്രത്തിലാണ് താരം നായകനായി എത്തുന്നത്. നേരത്തെ പുറത്തുവന്ന ഈ സിനിമയുടെ അനൗൺസ്‌മെന്‍റ് വീഡിയോ കയ്യടി നേടിയിരുന്നു. ഇപ്പോഴിതാ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്ററും പുറത്ത് വന്നിരിക്കുകയാണ് (Nivin Pauly starrer Malayalee From India first look poster out).