Nayans Wikki wedding in OTT platfrom : ഒരു സ്വകാര്യ ഒടിടി കമ്പനിക്കാണ് നയന്‍താര വിഘ്‌നേഷ്‌ ശിവന്‍ വിവാഹം ചിത്രീകരിച്ച് പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കാന്‍ അവകാശം നല്‍കിയിരിക്കുന്നതെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട്. നേരത്തെ ബോളിവുഡ്‌ താരങ്ങളായ കത്രീന കെയ്‌ഫ്‌ വിക്കി കൗശല്‍ വിവാഹത്തിന്‍റെ സംപ്രേഷണം ഒരു ഒടിടി പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിനായിരുന്നു.

Nayantha Vignesh Shivan wedding venue: ജൂണ്‍ 9ന്‌ ചെന്നൈയ്‌ക്കടുത്തുള്ള മഹാബലിപുരത്തെ റിസോര്‍ട്ടില്‍ വച്ചാണ് വിവാഹം. ഇതിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങള്‍ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. നേരത്തെ തിരുപ്പതിയില്‍ വിവാഹം നടത്താന്‍ തീരുമാനിച്ചിരുന്നെങ്കിലും പിന്നീട്‌ വിവാഹ വേദി മാറ്റുകയായിരുന്നു. 150 അതിഥികളെ അനുവദിക്കാനാകില്ലെന്ന് അധികൃതര്‍ അറിയിച്ചതോടെയാണ് വേദി മാറ്റിയത്‌.

Actors participate in Nayantha Vignesh wedding: അടുത്ത ബന്ധുക്കളും സുഹൃത്തുക്കളും മാത്രമാകും വിവാഹ ചടങ്ങില്‍ പങ്കെടുക്കുക. വിജയ്‌ സേതുപതി, സാമന്ത, സംവിധായകന്‍ നെല്‍സണ്‍ ദിലീപ്‌ കുമാര്‍ തുടങ്ങിയവര്‍ ചടങ്ങില്‍ പങ്കെടുക്കുമെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ടുകളുണ്ട്‌. ഇരുകുടുംബങ്ങളും വിവാഹ ഒരുക്കങ്ങളുടെ തിരക്കിലാണെന്നാണും പറയപ്പെടുന്നു. അതേസമയം വിവാഹ വാര്‍ത്തയോട്‌ ഇരുതാരങ്ങളും ഇതുവരെ പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല.

Nayantha Vignesh wedding invitation: ഇരുവരുടെയും സേവ്‌ ദ്‌ ഡേറ്റ്‌ കാര്‍ഡും സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ വൈറലാവുകയാണ്. ഡിജിറ്റല്‍ ക്ഷണക്കത്താണ് പ്രചരിക്കുന്നത്‌. നയന്‍, വിക്കി എന്നിങ്ങനെയാണ് ക്ഷണക്കത്തില്‍ ഇരുവരുടെയും പേരുകള്‍ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. സിനിമകളുടെ ടൈറ്റില്‍ പോലെ മോഷന്‍ പോസ്‌റ്ററായാണ് ക്ഷണക്കത്ത് പുറത്തിറങ്ങിയത്.

Nayantha Vignesh Shivan engagement: ഏഴ്‌ വര്‍ഷത്തെ നീണ്ട പ്രണയത്തിനൊടുവിലാണ് ഇരുവരും വിവാഹിതരാകാനൊരുങ്ങുന്നത്‌. 2015ല്‍ പുറത്തിറങ്ങിയ 'നാനും റൗഡി താന്‍' എന്ന ചിത്രത്തിന്‍റെ സെറ്റില്‍ വച്ചാണ് വിഘ്‌നേഷും നയന്‍താരയും തമ്മില്‍ പ്രണയത്തിലാകുന്നത്‌. 2021 മാര്‍ച്ച് 25നായിരുന്നു ഇരുവരുടെയും വിവാഹ നിശ്ചയം.

Vignesh Shivan about Nayanthara wedding saree: കഴിഞ്ഞ ദിവസം നയന്‍താരയുടെ വിവാഹ സാരിയെ കുറിച്ചുള്ള വിഘ്‌നേഷിന്‍റെ വാക്കുകളും സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ ശ്രദ്ധ നേടിയിരുന്നു. പുരസ്‌കാര നിശയില്‍ അവാര്‍ഡ്‌ സ്വീകരിക്കാനെത്തിയപ്പോഴാണ് വിഘ്‌നേഷ്‌ ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്‌. പച്ച, ചുവപ്പ്‌, മഞ്ഞ, കറുപ്പ് തുടങ്ങിയ നിറങ്ങളാണ് ആരാധകര്‍ നിര്‍ദേശിച്ചത്‌.

എന്ത്‌ ധരിച്ചാലും നയന്‍താര സുന്ദരിയായിരിക്കുമെന്നാണ് ആരാധകര്‍ പറയുന്നത്‌. ഇതു തന്നെയാണ് വിഘ്‌നേഷിന്‍റെയും ആദ്യത്തെ ഉത്തരം. 'ഇനി ഞാന്‍ ഒന്ന് പറഞ്ഞ് നേരത്തെ പ്ലാന്‍ ചെയ്‌തത്‌ മാറ്റി പ്രശ്‌നമുണ്ടാക്കുന്നില്ല.' -ഇപ്രകാരമാണ് വിഘ്‌നേഷ്‌ ശിവന്‍ തമാശ രൂപേണ നയന്‍താരയുടെ വിവാഹ സാരിയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞത്‌.

Vignesh says Nayanthara name saved in phone: നയന്‍താരയുടെ പേര്‌ ഫോണില്‍ സേവ്‌ ചെയ്‌തിരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചും വിഘ്‌നേഷ്‌ വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. 'നയന്‍സ്‌' എന്നാണ്‌ വിഘ്‌നേഷ്‌ നയന്‍താരയുടെ പേര്‌ ഫോണില്‍ സേവ്‌ ചെയ്‌തിരിക്കുന്നത്‌. ആദ്യം 'മാം' എന്നായിരുന്നു നയന്‍താരയുടെ പേര്‌ വിഘ്‌നേഷ്‌ സേവ്‌ ചെയ്‌തിരുന്നത്‌. ആദ്യമായി കഥ പറയാന്‍ പോയപ്പോള്‍ നയന്‍താര നമ്പര്‍ തന്നുവെന്നും അന്നു മുതല്‍ അങ്ങനെയാണെന്നുമാണ് വിഘ്‌നേഷ്‌ പറഞ്ഞത്‌. ആ പഴയ ഫോണ്‍ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്നും വിഘ്‌നേഷ്‌ ചമ്മലോടെ പുരസ്‌കാര നിശയില്‍ പറഞ്ഞു.

Also Read: വേദിയിൽ മാറ്റം: നയൻതാര- വിഘ്‌നേഷ് ശിവൻ വിവാഹത്തിന്‍റെ ക്ഷണക്കത്ത് പുറത്ത്

Nayantha Vignesh upcoming movies: 'കാതുവാക്കുലെ രണ്ടു കാതല്‍' ആണ്‌ ഇരുവരുടേതുമായി റിലീസിനെത്തിയ ഏറ്റവും പുതിയ ചിത്രം. വിഘ്‌നേഷ്‌ ശിവന്‍ സംവിധാനം ചെയ്‌ത ചിത്രത്തില്‍ നയന്‍സിനൊപ്പം വിജയ്‌ സേതുപതിയും സാമന്തയും കേന്ദ്രകഥാപാത്രങ്ങളായി എത്തിയിരുന്നു. മികച്ച സ്വീകാര്യത ലഭിച്ച ചിത്രം ഇപ്പോഴും തിയേറ്ററുകളില്‍ വിജയകരമായി മുന്നേറുകയാണ്. ത്രികോണ പ്രണയകഥയാണ് ചിത്രം പറഞ്ഞത്‌.

'ഓ 2' ആണ് നയന്‍താരയുടേതായി അണിയറയില്‍ ഒരുങ്ങുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ ചിത്രം. അല്‍ഫോണ്‍സ്‌ പുത്രന്‍ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന പൃഥ്വിരാജ്‌ ചിത്രം 'ഗോള്‍ഡ്‌' ആണ് നയന്‍താരയുടെ മറ്റൊരു പുതിയ പ്രൊജക്‌ട്‌. അജിത്‌ നായകനാകുന്ന 'എ.കെ 62' എന്ന് താത്‌കാലികമായി പേരിട്ടിരിക്കുന്ന ചിത്രമാണ് വിഘ്‌നേഷ്‌ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ സിനിമ.