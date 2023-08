Nayanthara starts Instagram account: തന്‍റെ കരിയറിന്‍റെ തുടക്കം മുതല്‍ ലേഡി സൂപ്പർ സ്‌റ്റാര്‍ (Lady Superstar) നയന്‍താര (Nayanthara), സോഷ്യൽ മീഡിയ ബോധപൂര്‍വം ഒഴിവാക്കിയിരുന്നു. എന്നാലിപ്പോള്‍ ഓഗസ്‌റ്റ് 31ന് ഇൻസ്‌റ്റഗ്രാമില്‍ അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചു കൊണ്ട് നയന്‍താര ഏവരെയും അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ്. പുതിയ അക്കൗണ്ടിന് പുറമെ തന്‍റെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മുഖവും താരം ആദ്യമായി വീഡിയോയിലൂടെ പങ്കുവച്ചു.

Nayanthara introducing twin sons Uyir and Ulag: 'ജവാന്‍' ട്രെയിലര്‍ റിലീസിന് മുന്നോടിയായാണ് നയന്‍താര ഇന്‍സ്‌റ്റഗ്രാമില്‍ അക്കൗണ്ട് തുറന്നത്. തന്‍റെ ഇരട്ട കുട്ടികള്‍ക്കൊപ്പമുള്ള പോസ്‌റ്റാണ് താരം ഇന്‍സ്‌റ്റഗ്രാമില്‍ ആദ്യം പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത്. മക്കളായ ഉയിർ, ഉലഗ് എന്നിവരെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന റീല്‍ വീഡിയോയാണ് നയന്‍താര പങ്കുവെച്ചിരിക്കുന്നത്.

Nayanthara and twin sons in bossy look: ബോസി ലുക്കിലാണ് വീഡിയോയില്‍ നയന്‍താരയെയും ഇരട്ട കുഞ്ഞുങ്ങളെയും കാണാനാവുക. ഇതാദ്യമായാണ് നയന്‍താര തന്‍റെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മുഖം വെളിപ്പെടുത്തുന്നത്. രജനികാന്തിന്‍റെ 'ജയിലര്‍' സിനിമയിലെ അനിരുദ്ധ് രവിചന്ദറുടെ 'അലപ്പറൈ' ഗാനമാണ് റീല്‍ വീഡിയോയ്‌ക്കൊപ്പം (Nayanthara shared video with Alappara song) താരം പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത്.

Nayanthara penned on Instagram: 'ന്നാ വന്തിട്ടെന്ന് സൊല്ല്...' -എന്ന സിനിമ ഡയലോഗാണ് നയന്‍താര വീഡിയോയ്‌ക്ക് അടിക്കുറിപ്പായി നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്. നയന്‍താര ഇന്‍സ്‌റ്റഗ്രാമില്‍ അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചതോടെ ആരാധകര്‍ ആവേശത്തിലായി. നയന്‍താരയുടെ ആദ്യ ഇന്‍സ്‌റ്റഗ്രാം പോസ്‌റ്റിന് പിന്നാലെ ആരാധകരുടെ കമന്‍റുകള്‍ ഒഴുകിയെത്തി.

Fans comments on Nayanthara post: തങ്ങളുടെ പ്രിയ താരത്തിന് ആരാധകര്‍ അവരുടെ സ്നേഹവും ആശംസകളും അറിയിച്ചു. ചുവന്ന ഹാര്‍ട്ട് ഇമോജികളും ഫയര്‍ ഇമോജികളുമായി ആരാധകര്‍ കമന്‍റ്‌ സെക്ഷന്‍ നിറച്ചു. അതേസമയം ഇന്ന് രാത്രി ഒന്‍പത് മണിക്ക് ദുബൈയിലെ ബുർജ് ഖലീഫയിൽ 'ജവാന്‍' ട്രെയിലർ റിലീസ് ചെയ്യും. (Jawan trailer launch at Burj Khalifa).

Nayanthara Bollywood debut with Shah Rukh Khan: കിങ് ഖാന്‍ ഷാരൂഖ് ഖാനൊപ്പം 'ജവാനി'ലൂടെ (Jawan) ബോളിവുഡില്‍ അരങ്ങേറ്റം കുറിക്കാനൊരുങ്ങുകയാണ് നയന്‍താര. പാന്‍ ഇന്ത്യന്‍ ചിത്രമായാണ് 'ജവാന്‍' (Pan India movie Jawan) തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്തുന്നത്. ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുഗു എന്നീ ഭാഷകളിലായി സെപ്‌റ്റംബര്‍ ഏഴിനാണ് ചിത്രം റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്.

Nayanthara attend Jawan audio launch: നാളേറെയായി സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നിന്നും വിട്ടുനിന്ന നയന്‍താര സിനിമയുടെ പ്രൊമോഷന്‍ പരിപാടികളും ഒഴിവാക്കിയിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഓഗസ്‌റ്റ് 30ന് ചെന്നൈയിൽ നടന്ന 'ജവാന്‍റെ' പ്രീ റിലീസ് ചടങ്ങില്‍ (Jawan pre release event) നയന്‍താര പങ്കെടുത്തിരുന്നു.

