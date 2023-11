നാനി നായകനായി എത്തുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ ചിത്രമാണ് 'ഹായ് നാണ്ണാ'. പ്രേക്ഷകർ ഏറെ പ്രതീക്ഷകളോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന ഈ സിനിമയിൽ മൃണാള്‍ താക്കൂറാണ് നായികയായി എത്തുന്നത്. ഇപ്പോഴിതാ സിനിമാസ്വാദകർ കാത്തിരുന്ന ചിത്രത്തിന്‍റെ ട്രെയിലർ പുറത്തുവന്നിരിക്കുകയാണ് (Nani mrunal thakur starrer Hi Nanna Official Trailer out).