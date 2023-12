മലയാളികളുടെ പ്രിയ കഥാകാരൻ ടി പത്മനാഭന്‍റെ ജീവിതകഥ സിനിമയാകുന്നു (T Padmanabhan's life story is being made into a movie). എഴുത്തിനായി തന്‍റെ ജീവിതം സമർപ്പിച്ച, ഇന്നും സജീവമായി രചന തുടരുന്ന മലയാളത്തിലെ മുതിർന്ന എഴുത്തുകാരിലൊരാളായ ടി പത്മനാഭന്‍റെ ജീവിതകഥ വെള്ളിത്തിരയിലേക്ക് എത്തുകയാണ്. 'നളിനകാന്തി' (Nalinakanthi) എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന ചിത്രം കഥാകൃത്തും നോവലിസ്റ്റും തിരക്കഥാകൃത്തുമായ സുസ്‌മേഷ് ചന്ത്രോത്ത് ആണ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത്.