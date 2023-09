സ്‌റ്റാർ 8 മുവീസിന്‍റെ ബാനറിൽ രാജൻ കുടവൻ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രമാണ് 'മൈ 3' (MY 3). ചിത്രത്തിന്‍റെ ഫസ്‌റ്റ് ലുക്ക് പോസ്‌റ്റര്‍ (MY 3 First look poster) പുറത്തിറങ്ങി.

അബ്‌സർ അബു, അനാജ്, ഷോബി തിലകൻ, ജിത്തു, രാജേഷ് ഹെബ്ബാർ, അജയ്, രേവതി, സുബ്രഹ്മണ്യൻ, കലാഭവൻ നന്ദന, തലൈവാസൽ വിജയ്, നിധിഷ, സിനി എബ്രഹാം, സബിത ആനന്ദ്, മട്ടന്നൂർ ശിവദാസൻ, ഗംഗാധരൻ പയ്യന്നൂർ, അനുശ്രീ പോത്തൻ എന്നിവരാണ് ചിത്രത്തില്‍ സുപ്രധാന വേഷങ്ങളില്‍ എത്തുന്നത്.

ഗിരീഷ് കണ്ണാടിപ്പറമ്പ് ആണ് സിനിമയുടെ തിരക്കഥ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. രാജേഷ് രാജു ഛായാഗ്രഹണവും സതീഷ് ബി കോട്ടായി എഡിറ്റിംഗും നിര്‍വഹിക്കുന്നു. സിബി കുരുവിളയാണ് ചിത്രത്തിന് വേണ്ടി സംഗീതം ഒരുക്കുക. ഗാനരചന - രാജൻ കടക്കാട്, പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ - ഷജിത്ത് തിക്കോടി, പിആർഒ - എഎസ് ദിനേശ്.

മൈ 3യുടെ ഫസ്‌റ്റ് ലുക്ക് പോസ്‌റ്റര്‍

Also Read: Shane Nigam New Movie Qurbani First Look പ്രണയ കഥയുമായി ഖുര്‍ബാനി; ഷെയിന്‍ നിഗം ചിത്രത്തിന്‍റെ ഫസ്‌റ്റ് ലുക്ക് പുറത്ത്

അതേസമയം അടുത്തിടെ ഷെയിന്‍ നിഗമിന്‍റെ പുതിയ ചിത്രം 'ഖുര്‍ബാനി'യുടെ (Qurbani) ഫസ്‌റ്റ്‌ ലുക്ക് പോസ്‌റ്റര്‍ പുറത്തിറങ്ങിയിരുന്നു (Qurbani first look poster). പച്ചിലകള്‍ക്കിടയില്‍ ദൃശ്യമാകുന്ന ഷെയിന്‍ നിഗമിന്‍റെ മുഖത്ത് വെള്ളം ഊര്‍ന്നിറങ്ങുന്നതാണ് 'ഖുര്‍ബാനി'യുടെ ഫസ്‌റ്റ്‌ലുക്കില്‍.ഒരു പ്രണയ കഥയാണ് 'ഖുര്‍ബാനി' പറയുന്നത് എന്നാണ് സൂചന.

വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് മുമ്പാണ് സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം ആരംഭിച്ചത്. 2019ല്‍ ആരംഭിച്ച 'ഖുര്‍ബാനി'യുടെ ചിത്രീകരണം പല കാരണങ്ങളാല്‍ നീണ്ടുപോയി. ജിയോ വി ആണ് സിനിമയുടെ രചനയും സംവിധാനവും നിര്‍വഹിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതേസമയം ചിത്രത്തിലെ മറ്റ് താരങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള്‍ ലഭ്യമല്ല.

മലയാളികളുടെ പ്രിയ താരം ഷെയിന്‍ നിഗമിനെ സംബന്ധിച്ച് മികച്ചൊരു വര്‍ഷമാണ് 2023. ഈ വര്‍ഷം റിലീസായതും റിലീസിനൊരുങ്ങുന്നതും അണിയറയില്‍ ഒരുങ്ങുന്നതുമായ നിരവധി ചിത്രങ്ങളാണ് ഷെയിന്‍ നിഗമിന്. ഒന്നിന് പുറകെ ഓരോ ചിത്രങ്ങള്‍ ഈ യുവതാരത്തെ തേടിയെത്തുകയാണ്.

'ആര്‍ഡിഎക്‌സ്‌' (റോബര്‍ട്ട് ഡോണി സേവ്യര്‍) ആണ് ഷെയിന്‍ നിഗമിന്‍റേതായി ഏറ്റവും ഒടുവില്‍ തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്തിയ ചിത്രം. ഷെയിനിനെ കൂടാതെ ആന്‍റണി വര്‍ഗീസ്, നീരജ് മാധവ് എന്നിവരും 'ആര്‍ഡിഎക്‌സി'ല്‍ കേന്ദ്രകഥാപാത്രങ്ങളായി എത്തിയിരുന്നു. റോബര്‍ട്ട്, ഡോണി, സേവ്യര്‍ എന്നീ മൂന്ന് യുവാക്കളുടെ ജീവിതമാണ് ചിത്രപശ്ചാത്തലം.

ബാബു ആന്‍റണി, ലാല്‍, ബൈജു, മഹിമ നമ്പ്യാര്‍, മാല പാര്‍വതി, ഐമ റോസ്‌മി സെബാസ്റ്റ്യന്‍ തുടങ്ങിയവരും സിനിമയില്‍ അണിനിരന്നു. ഒരു മാസ് ആക്ഷന്‍ ഫാമിലി ഡ്രാമയായാണ് ചിത്രം തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്തിയത്.

അന്യഭാഷാ സിനിമകളോട് കിടപിടിക്കുന്ന നിരവധി മാസ് ആക്ഷൻ രംഗങ്ങളാല്‍ സമ്പന്നമായിരുന്നു 'ആര്‍ഡിഎക്‌സ്‌'. നവാഗതനായ നഹാസ് ഹിദായത്തായിരുന്നു സിനിമയുടെ സംവിധാനം. ഓണം റിലീസായി ഓഗസ്‌റ്റ് 25നാണ് ചിത്രം തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്തിയത്.

Also Read: Oru Sreelankan Sundari first look poster 'ഒരു ശ്രീലങ്കൻ സുന്ദരി', അനൂപ് മേനോൻ ചിത്രത്തിന്‍റെ ഫസ്‌റ്റ് ലുക്ക് പോസ്‌റ്റര്‍ പുറത്ത്

'വേല' ആണ് ഷെയിന്‍ നിഗമിന്‍റെ റിലീസിനൊരുങ്ങുന്ന മറ്റൊരു പുതിയ ചിത്രം. ഒരു പൊലീസ് കണ്‍ട്രോള്‍ റൂമിന്‍റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ചിത്രം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. സിനിമയില്‍ ഒരു പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍റെ വേഷമാണ് ഷെയിന്‍ നിഗം അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. സണ്ണി വെയ്‌ന്‍, സിദ്ധാര്‍ഥ് ഭരതന്‍ എന്നിവരും ചിത്രത്തില്‍ സുപ്രധാന വേഷങ്ങളിലെത്തും.