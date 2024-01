'കപ്പേള'യ്‌ക്ക് ശേഷം പുതിയ ചിത്രവുമായി മുഹമ്മദ് മുസ്‌തഫ വീണ്ടും എത്തുന്നു (Muhammed Musthafa's new film after 'Kappela'). ഏറെ വ്യത്യസ്‌തമായ പ്രമേയവുമായാണ് മുഹമ്മദ് മുസ്‌തഫയുടെ വരവ്. പുതിയ സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണത്തിന് നാളെ (ജനുവരി 03) തുടക്കമാവും. തിരുവനന്തപുരത്താണ് ഷൂട്ടിംഗ് (Muhammed Musthafa's new film).