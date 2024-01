'മലൈക്കോട്ടൈ വാലിബൻ' സിനിമയുടെ പ്രൊമോഷന്‍റെ ഭാഗമായി മോഹൻലാൽ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ പങ്കുവച്ച വീഡിയോ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലായി കഴിഞ്ഞു. ആരാധകരെ 'വാലിബൻ ചലഞ്ചി'ലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്‌തുകൊണ്ടാണ് മോഹൻലാൽ ഈ വീഡിയോ പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത്. ചലഞ്ച് ഏറ്റെടുക്കാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാണോ എന്ന ക്യാപ്‌ഷനും വീഡിയോയ്‌ക്ക് താഴെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് (Mohanlal with vaaliban challenge video as part of Malaikottai Vaaliban promotion).