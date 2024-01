അനൂപ് മേനോൻ, ശ്രീനാഥ് ഭാസി, വിശാഖ് നായർ, അശ്വത് ലാൽ എന്നിവരെ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളാക്കി, എഎം സിദ്ധിഖ് തിരക്കഥയെഴുതി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രമാണ് 'എൽഎൽബി' (ലൈഫ് ലൈൻ ഓഫ് ബാച്ചിലേഴ്‌സ്‌/Life Line of Bachelors). ജനുവരി 19ന് ചിത്രം തിയേറ്ററുകളില്‍ റിലീസിനെത്തും. ഇപ്പോഴിതാ ചിത്രത്തിലെ പുതിയ കാരക്‌ടർ പോസ്റ്റർ പുറത്തുവന്നിരിക്കുകയാണ് (LLB Movie new character poster out).