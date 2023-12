മലയാളത്തിൽ നിന്നും തമിഴിൽ നിന്നുമായി നിരവധി സിനിമകളാണ് ഡിസംബർ ആദ്യവാരം ഒടിടി റിലീസിനെത്തിയത്. ഇപ്പോഴിതാ ഏറ്റവും ഒടുവിലായി 'ലിറ്റിൽ മിസ് റാവുത്തർ', 'സോമന്‍റെ കൃതാവ്', 'മന്ത് ഒഫ് മധു' സിനിമകളും ഒടിടിയിൽ സ്‌ട്രീമിങ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. കാത്തിരുന്ന ചിത്രങ്ങൾ തങ്ങളുടെ സ്വീകരണ മുറികളിൽ എത്തിയതിന്‍റെ ആവേശത്തിലാണ് പ്രേക്ഷകർ (Little Miss Rawther and Somante Krithavu started streaming on OTT).