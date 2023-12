ഈ ക്രിസ്‌മസ് ദിനത്തില്‍ പ്രേക്ഷകര്‍ക്ക് സമ്മാനമൊരുക്കി 'ഗര്‍ര്‍ര്‍' ടീം (Grrr movie). കുഞ്ചാക്കോ ബോബൻ (Kunchacko Boban) നായകനാകുന്ന 'ഗര്‍ര്‍ര്‍' സിനിമയുടെ ഫസ്‌റ്റ് ലുക്ക് പോസ്‌റ്റര്‍ (Grrr First Look Poster) അണിയറപ്രവർത്തകർ പുറത്തുവിട്ടു. സുരാജ് വെഞ്ഞാറമ്മൂടും (Suraj Venjaramoodu) ചിത്രത്തില്‍ പ്രധാന കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.

എസ്രയുടെ സംവിധായകന്‍ ജയ്‌ കെ (Ezra Director Jay K) ആണ് സിനിമയുടെ രചനയും സംവിധാനവും നിര്‍വഹിച്ചിരിക്കുന്നത്. പ്രവീൺ എസ് ആണ് കോ റൈറ്റര്‍. നര്‍മ രൂപത്തിലാണ് സംവിധായകന്‍ ചിത്രം അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. 2024 ഫെബ്രുവരിയില്‍ ചിത്രം തിയേറ്ററുകളിലെത്തും (Grrr Release on February 2024).

കുഞ്ചാക്കോ ബോബനും സുരാജ് വെഞ്ഞാറമ്മൂടുമാണ് ഫസ്‌റ്റ് ലുക്കില്‍ (Kunchacko Boban Suraj Venjaramoodu in Grrr first look). മദ്യപാനിയായ യുവാവ് മൃഗശാലയിലെ ഒരു സിംഹത്തിന്‍റെ മുന്നില്‍ വീഴുന്നതും അയാളെ രക്ഷിക്കാനായി സെക്യൂരിറ്റി ഗാര്‍ഡ് കൂടെ ചാടുന്നതും തുടര്‍ന്നുണ്ടാകുന്ന സംഭവ വികാസങ്ങളുമാണ് ചിത്ര പശ്ചാത്തലം.