എന്നാൽ പിന്നീട് ചിത്രത്തിന്‍റെ കൂടുതൽ അപ്‌ഡേഷനുകൾ ഒന്നും പുറത്തുവരാത്തതിനാൽ തന്നെ 'ക്രിഷ്' ഫ്രാഞ്ചൈസിയുടെ ആരാധകർ ഏറെ നിരാശയിലുമായിരുന്നു. എന്നലിപ്പോഴിതാ 'ക്രിഷ് 4' സിനിമയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സുപ്രധാനമായ വിവരം പുറത്തുവന്നിരിക്കുകയാണ് (Hrithik Roshan is all set to start Krrish 4 ). ചിത്രത്തിന്‍റെ തിരക്കഥയ്‌ക്ക് ഹൃത്വിക് അന്തിമരൂപം നൽകിയതായാണ് റിപ്പോർട്ട്.