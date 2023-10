'28-ാമത് ഐഎഫ്എഫ്‌കെയുടെ മലയാളം സിനിമ വിഭാഗത്തിലേക്കുള്ള സെലക്ഷന്‌ വേണ്ടി സമര്‍പ്പിക്കപ്പെട്ട 'എറാന്‍' (The man who always obeys) എന്ന സിനിമയുടെ സംവിധായകന്‍ ശ്രീ ഷിജു ബാലഗോപാലന്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ ഉന്നയിച്ച പരാതി സംബന്ധിച്ച് കേരള സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അക്കാദമി നല്‍കുന്ന ഔദ്യോഗിക വിശദീകരണം: