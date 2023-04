Kamal Haasan heads to Taiwan for Indian 2: കമല്‍ ഹാസന്‍- ശങ്കര്‍ കൂട്ടുകെട്ടിലൊരുങ്ങുന്ന 'ഇന്ത്യന്‍ 2'നായുള്ള കാത്തിരിപ്പിലാണ് നാളേറെയായി ആരാധകര്‍. പ്രഖ്യാപനം മുതല്‍ മാധ്യമ ശ്രദ്ധ നേടിയ സിനിമയുടെ ഓരോ പുതിയ വിശേഷങ്ങളും ആരാധകര്‍ ഏറ്റെടുക്കാറുണ്ട്. അടുത്തിടെയാണ് കമന്‍ ഹാസന്‍ 'പൊന്നിയിന്‍ സെല്‍വന്‍ 2' വിന്‍റെ ഓഡിയോ ലോഞ്ചില്‍ പങ്കെടുത്തത്.

Kamal Haasan flew to Taiwan for his much awaited Indian 2: ചെന്നൈയിൽ നടന്ന മണിരത്‌നത്തിന്‍റെ സ്വപ്‌ന പദ്ധതി 'പൊന്നിയിൻ സെൽവൻ 2' ന്‍റെ ഓഡിയോ ലോഞ്ചിൽ പങ്കെടുത്ത ശേഷം, കമൽഹാസൻ ശങ്കർ ചിത്രം 'ഇന്ത്യൻ 2' ന്‍റെ ചിത്രീകരണത്തിനായി തായ്‌വാനിലേയ്‌ക്ക് പറന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രിയിലാണ് താരം തായ്‌വാനിലേയ്ക്ക് പുറപ്പെട്ടത്. മേക്കപ്പ് ആർട്ടിസ്‌റ്റ്‌ മാർഗോ ലങ്കാസ്‌റ്ററും സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണത്തിനായി തായ്‌വാനിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട്..

Sharing a picture of Kamal Haasan himself at the airport: വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ചിത്രവും താരം പങ്കുവച്ചിരുന്നു. ഒപ്പം 'ഇന്ത്യൻ ഇൻ ട്രാൻസിറ്റ് 2 തായ്‌വാൻ!' -എന്ന കുറിപ്പും താരം പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യന്‍ 2 എന്ന ഹാഷ്‌ടാഗോടു കൂടിയാണ് താരം പോസ്‌റ്റ് പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത്.

Shankar had revealed that the talkie portions of Indian 2: ഇന്ത്യന്‍ എന്ന ബ്ലോക്ക്ബസ്‌റ്റര്‍ ചിത്രത്തിന്‍റെ തുടര്‍ച്ചയാണ്‌ 'ഇന്ത്യന്‍ 2'. 1996ല്‍ കമല്‍ ഹാസന്‍ ഇരട്ട വേഷത്തിലെത്തിയ ഇന്ത്യന്‍ എന്ന സിനിമയുടെ തുടര്‍ച്ചയാണ് 'ഇന്ത്യന്‍ 2'. അഴിമതിക്കെതിരെ പോരാടുന്ന ഇന്ത്യന്‍ എന്ന കഥാപാത്രത്തെയാണ് ചിത്രത്തില്‍ കമല്‍ ഹാസന്‍ അവതരിപ്പിച്ചത്.

സേനാപതി എന്ന് പേരുള്ള ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനിയായാണ് ചിത്രത്തില്‍ കമൽ ഹാസൻ വേഷമിടുക. ചിത്രത്തിലെ ഗാനം ഉള്‍പ്പെടെ സിനിമയുടെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങള്‍ ജൂണില്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കുമെന്ന് സംവിധായകന്‍ ശങ്കര്‍ അറിയിച്ചു. സിനിമയുടെ പോസ്‌റ്റ്‌ പ്രൊഡക്ഷൻ ജോലികൾ ഉടന്‍ ആരംഭിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.

Indian 2 has a huge star cast which includes Kajal Aggarwal: 200 കോടി ബജറ്റിലാണ് ചിത്രം ഒരുങ്ങുന്നത്. ലൈക്ക പ്രൊഡക്ഷൻസ് നിർമ്മിക്കുന്ന 'ഇന്ത്യൻ 2'ൽ കാജൽ അഗർവാൾ, പ്രിയ ഭവാനി ശങ്കർ, സിദ്ധാർത്ഥ്, രാകുൽ പ്രീത് സിംഗ്, ഡൽഹി ഗണേഷ്, ബോബി സിംഹ എന്നിവർ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കും. അനിരുദ്ധ് രവിചന്ദർ ആണ് സംഗീതം.

സിദ്ധാര്‍ഥ്‌, ഐശ്വര്യ രാജേഷ്‌, ഗുരു സോമസുന്ദരം, ബോബി സിംഹ, എന്നിവരും ചിത്രത്തില്‍ അണിനിരക്കും. ഇന്ത്യനില്‍ നെടുമുടി വേണു അവതരിപ്പിച്ച കൃഷ്‌ണസ്വാമി എന്ന സിബിഐ ഉദ്യോഗസ്‌ഥന്‍റെ കഥാപാത്രത്തെ മലയാളി താരം നന്ദു പൊതുവാളാകും അവതരിപ്പിക്കുക.

പല കാരണങ്ങളാല്‍ സിനിമയുടെ ഷൂട്ടിംഗ്‌ വൈകി പോയിരുന്നു. 2020ല്‍ സെറ്റിലുണ്ടായ തീപിടുത്തത്തെ തുടര്‍ന്ന് സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണത്തിന് വലിയ കാലതാമസം നേരിടേണ്ടി വന്നു. ഈ വര്‍ഷം പകുതിയോടെ ആകും ചിത്രം തിയേറ്ററുകളിലെത്തുക.

